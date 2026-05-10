“Este equipo tiene hambre, corazón, está para grandes cosas”: Joel Huiqui tras la victoria de Cruz Azul ante Atlas

Luego de haber vencido 2-3 al Atlas en los cuartos de final de Ida, celebrados en el Estadio Jalisco, Cruz Azul pareciera que sólo llevó a cabo un trámite más al imponerse 1-0 (4-2 global) en la vuelta con el tanto del argentino José Paradela, logrando así su pase a las semifinales del Clausura 2026, de la Liga MX.

¡¡CRUZ AZUL A SEMIFINALES!! 🚂🚨

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Cruz Azul VENCE al Atlas y asegura su boleto a las Semis del Clausura 2026 🔥🚂



📌 Joel Huiqui suma su TERCERA victoria SEGUIDA desde su llegada como DT y mantiene el paso PERFECTO 🤯🚂



¿Les alcanzará para ser… pic.twitter.com/n7tzstVLHU — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) May 10, 2026

Poco antes del arranque de la Liguilla, la directiva cementera tomó la decisión de cortar lazos con el técnico argentino Nicolás Larcamón, lo que para muchos fue una decisión apresurada justo en la recta final del campeonato, sin embargo, en su interinato, Joel Huiqui ha logrado poner mesura con tres victorias al hilo, estando cerca de llevar al club a vivir una final más, a la espera de conocer a su próximo rival.



Ya en conferencia de prensa, el formado en La Máquina admitió que su equipo ha mejorado bastante en el tema defensivo, aunque todavía quedan arreglar aspectos a la ofensiva, además se sintió orgulloso de ver como la afición celeste llenó el Estadio Banorte Azteca para mostrar su respaldo y empatía con el club.



“Creo que no tienen techo. El equipo se muestra maduro, con buena solidez, pero el techo ofensivo aún estamos bajos. Estoy seguro que podemos mejorar en la construcción de jugadas y en la definición. Enfrentamos a un rival que llevaba varios partidos sin recibir gol y le hicimos varios goles. Las Liguillas se juegan así y debemos hacer correcciones defensivas y ofensivas, pero contentos de estar en semifinales. Merecidamente el equipo está en semifinales”, declaró.

"NO TIENE TECHO EL EQUIPO" 🗣️



Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, se mostró emocionado tras conseguir el pase a Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX



📹 Higinio Robles pic.twitter.com/jzuEd0FEda — MedioTiempo (@mediotiempo) May 10, 2026

“La gente que vino está consciente de lo que puede generar el equipo. El ver el estadio lleno es el reflejo de todo el torneo que ha generado el equipo. Hubo una racha complicada, pero hoy vemos una afición tan entregada. Yo considero que no solamente somos locales en la Ciudad de México, cada vez que vamos a otras ciudades la gente va a ver al equipo”, añadió.



Por último, el exdefensa agradeció nuevamente la oportunidad brindada por la directiva, aunque se sinceró al aceptar que todo es virtud de sus dirigidos, quienes han sabido levantarse de las adversidades ocurridas en las últimas semanas.



“Dirigir al club donde yo jugué ha sido una gran experiencia. Creo de lo que es capaz el grupo, pero vamos paso a paso. Todo ha sido una labor del plantel. Mi manera de dirigir es virtud de la institución, pero el pase a semifinales es virtud de los jugadores que han sabido resistir los golpes para mantenerse a flote. Me parece que este equipo tiene hambre, corazón, ha aprendido de los golpes, está para grandes cosas el día de hoy”, culminó.