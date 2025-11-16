El nombre de Estevao Willian ha irrumpido con fuerza en el panorama europeo. Efectivamente, el extremo brasileño, considerado uno de los jóvenes más prometedores del viejo continente, está empezando a demostrar por qué el Chelsea decidió desembolsar cerca de 45 millones de euros para sacarlo del Palmeiras durante el pasado verano.

De hecho, pese a que la cifra ya parecía elevada para un futbolista de 18 años, sus primeras actuaciones en Inglaterra están reforzando la idea de que la operación puede convertirse en una ganga a medio y largo plazo en Stamford Bridge.

Desde su llegada a Londres, Estevao ha disputado 16 partidos, en los que ha contribuido con cuatro goles y una asistencia; números que reflejan su rápida adaptación a un fútbol tan exigente como el de la Premier League. No en vano, su desparpajo, facilidad para desequilibrar en el uno contra uno por banda, especialmente en izquierda, y su inteligencia para interpretar los espacios lo han convertido en una de las notas más ilusionantes del proyecto blue.

🔵🇧🇷 Chelsea unveil Willian Estevão as new signing, one year after getting deal done with Palmeiras.



“It feels very rewarding to represent Chelsea, one of the biggest clubs in the world. I hope to help the team in the best way possible. I can’t wait”, says Estevão. pic.twitter.com/PdD9uBSVGr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025

De ese modo, el internacional paulista confesó a Sky Sports que su aterrizaje en la escuadra que entrena Enzo Maresca ha superado con creces sus expectativas. “Mi comienzo en el Chelsea ha sido mucho mejor de lo que imaginaba. Pasé más de un año preguntándome cómo sería vivir todo esto”.

El versátil atacante también destacó la naturalidad con la que ha asumido el cambio de vida, incluyendo país, estilo, juego y ritmo competitivo. “Me he adaptado muy rápido. He tenido minutos y me he sentido cómodo tanto dentro como fuera del campo y estoy realmente feliz”.

La confianza en Estevao por parte del cuerpo técnico de los londinenses ha sido determinante en su integración, al punto que su rendimiento empieza a generar entusiasmo entre los aficionados azules, quienes ven en el sudamericano un proyecto de estrella capaz de marcar diferencias durante la próxima década.

Eso sí, el talento de la citada joya es tal que, si no sufre problemas físicos o baja considerablemente su rendimiento, debe integrar la plantilla de La Verdeamarelha en la próxima Copa del Mundo, en 2026.