Estos son los máximos goleadores activos a nivel mundial

El Inter de Miami disputó la penúltima fecha de la Major League Soccer frente al Atlanta United y ahí los derrotaron cuatro goles por cero, siendo Luis Suárez el anotador del último tanto de dicho encuentro, uno con un valor sentimental importante en la carrera del ariete uruguayo.

Y es que en su carrera tiene una gran cantidad de goles de todos colores y sabores, pero este representó su tanto número 600 como futbolista profesional, metiéndose así a una lista de romperedes de gran calidad.

¿Quiénes son los máximos goleadores activos en el mundo?

Esta es la lista de jugadores que aún se encuentran activos en un club de futbol profesional, con más goles en su carrera. Cristiano Ronaldo se encuentra a la cabeza de este conteo y está cerca a de llegar a 1000 anotaciones, cifra que también sería un récord histórico a nivel mundial.

Tras él está Lionel Messi que sigue y sigue marcando goles con el Inter de Miami y la selección argentina y para terminar el Top3 está el polaco Robert Lewandowski quien tiene 700 anotaciones, siendo cuatro de ellas marcadas en apenas 8 partidos disputados en la temporada 2025/26 de LaLiga.

Jugador Goles Cristiano Ronaldo 946 Lionel Messi 886 Robert Lewandoski 700 Luis Suárez 600 Karim Benzema 501 Ali Ashfaq 476 Harry Kane 465 Edinson Cavani 464 Edin Dzeko 455 Neymar 445

Todo apunta a que Suárez, quien acaba de llegar a las seis centenas, tendría una labor casi titánica para alcanzar al futbolista del Barcelona y más a sabiendas de que estaría por vivir su última campaña como futbolista profesional en la Major League Soccer.

De hecho, este conteo de los 10 mejores está encabezado por jugadores que cuentan con un promedio de edad elevado, por lo que habría que ver si alguna de las nuevas promesas podría llegar a una cifra cercana a esto en el futuro próximo. Todo queda en manos de jugadores como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, quienes día a día ponen su granito de arena para llegar a más anotaciones.