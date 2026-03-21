Everton vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana se llevará a cabo la correspondiente jornada número 29 de la Premier League con el enfrentamiento entre el Everton y el Chelsea, un duelo importante para ambos clubes en su ambición por clasificarse a competiciones europeas. Meta obligada para clubes de tal envergadura.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para los dos equipos que buscan seguir sumando para cumplir sus objetivos.

Pronóstico SI Fútbol

Los dos clubes han tenido una temporada doméstico irregular, ambos con inconssitencias a lo largo de las últimas 28 fechas y por ende, están entre quedarse dentro y fuera de los primeros cinco puestos para meterse a las competencias europeas.

Chelsea un poco mejor y siendo el vigente campeón del mundo, pero la fuerte actividad le ha cobrado factura, para este duelo que serán visitantes, vemos un empate en donde dividirán unidades.

Everton 1-1 Chelsea

¿A qué hora se juega el Everton vs Chelsea?

Ciudad : Liverpool, Reino Unido

: Liverpool, Reino Unido Estadio : Hill Dickinson Stadium

: Hill Dickinson Stadium Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora: 13:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 18:30 ESP

El Hill Dickinson Stadium será la sede del partido | PAUL ELLIS/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Everton vs Chelsea (últimos cinco partidos)

Everton : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Chelsea: 3

Último partido entre ambos: 13/12/25 - Chelsea 2-0 Everton - Premier League

Últimos 5 partidos

Everton Chelsea Arsenal vs Everton 14/03/26 Chelsea vs PSG 17/03/26 Everton 2-0 Bunrley 03/03/26 Chelsea vs Newcastle 14/04/26 Newcastla 2-3 Everton 28/02/26 PSG 5-2 Chelsea 11/03/26 Everton 0-1 Manchester United 23/02/26 Wrexham 2-4 Chelsea 07/03/26 Everton 1-2 Bournemouth 10702/22 Aston Villa 1-4 Chelsea 04/02/26

¿Cómo ver el Everton vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Everton

Posible alineación de Everton(4-2-3-1): Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitali Mykolenko; Idrissa Gana GueyeJames Garner; Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Beto.

Últimas noticias del Chelsea

Posible alineación de Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Maio Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro.

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