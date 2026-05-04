Everton vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City tendrá una visita de riesgo al Hill Dickinson Stadium. Este lunes 4 de mayo, se medirá con el Everton por la jornada 34 de la Premier League con la necesidad de sumar de a tres para sostenerse a tiro del Arsenal, hoy líder del torneo 6 puntos por encima, aunque con un partido más jugado.

El conjunto de Pep llega en forma al trascendental duelo. Desde su eliminación en Champions a manos del Real Madrid, ha ganado sus siguientes seis partidos, incluyendo dos victorias ante el Arsenal y otra frente al Liverpool. El City recuperó su poder de fuego y ha vuelto a ser ese equipo temible de años atrás.

Del otro lado estará un Everton irregular, que deambula en la mitad de la tabla. Una victoria, además de significarle un duro golpe a su rival, lo dejaría a solo dos puntos del Bournemouth, el último de los equipos sacando pasaje a un torneo continental (Conference League).

A continuación, toda la info para disfrutar de este partido con muchísimo en juego.

Pronóstico SI Fútbol

El Manchester City llega en una racha muy sólida, encadenando victorias ante rivales exigentes. El equipo de Guardiola no necesita arrasar para ganar, pero cuenta con recursos para pasar por encima a cualquiera que se le cruce.

El Everton presenta irregularidades que lo han dejado expuesto en varios partidos recientes, especialmente en defensa. Jugar en casa puede darle un impulso anímico, pero el historial reciente y las dificultades para sostener resultados frente a rivales de mayor nivel no lo favorecen. Si logra mantenerse en partido durante un buen tramo, puede encontrar alguna ocasión, pero la sensación es que el City terminará imponiendo su lógica y su necesidad a lo largo de los 90 minutos.

Pronóstico: Everton 1 - 2 Manchester City

¿A qué hora se juega el Everton vs Manchester City?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Hill Dickinson Stadium

: Hill Dickinson Stadium Fecha : lunes 4 de mayo

: lunes 4 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Michael Oliver

Historial de enfrentamientos directos entre el Everton y el Manchester City (últimos cinco partidos)

Everton : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Manchester City: 4

Último partido entre ambos: 18/10/2025 - Manchester City 2-0 Everton (Premier League - Jornada 8)

Manchester City v Everton - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Últimos 5 partidos

Everton Manchester City West Ham 2-1 Everton 25/04/26 Manchester City 1-0 Southampton 25/04/26 Everton 1-2 Liverpool 19/04/26 Burnley 0-1 Manchester City 22/4/26 Brentford 2-2 Everton 11/04/26 Manchester City 2-1 Arsenal 19/4/26 Everton 3-0 Chelsea 21/03/26 Chelsea 0-3 Manchester City 12/4/26 Arsenal 2-0 Everton 14/02/26 Liverpool 0-4 Manchester City 4/4/26

¿Cómo ver el Everton vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain

Últimas noticias del Everton

Los Toffees reciben una buena noticia en la previa con el regreso de Beto, ya superado el protocolo por conmoción cerebral y listo para volver. La presencia del delantero cobra especial importancia ya que venía en un altísimo nivel antes del golpe. Todo indica que recuperará su lugar como referencia ofensiva desde el inicio.

En cuanto a las bajas, la más sensible es la de Jarrad Branthwaite, que se pierde lo que resta de la temporada por una lesión muscular. Tampoco estará Jack Grealish, quien además de estar lesionado no podía enfrentar al club dueño de su ficha.

Everton FC v Leicester City FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Probable alineación del Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Últimas noticias del Manchester City

Rúben Dias y Joško Gvardiol siguen fuera por lesión, lo que obliga a Guardiola a sostener una zaga alternativa con Khusanov y Guehi, algo con lo que ya viene conviviendo en las últimas semanas.

En el mediocampo, Rodri continúa con molestias en la ingle. No pudo entrenarse con normalidad en los días previos al encuentro, por lo que su presencia está casi descartada. Más allá de eso, se espera un once con varios titulares habituales, con nombres como Erling Haaland, Jérémy Doku o Bernardo Silva regresando desde el arranque tras la rotación en la FA Cup.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Probable alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, Aït-Nouri; Bernardo Silva, O’Reilly; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

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