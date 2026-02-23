Everton vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

Se cierra la correspondiente Jornada 27 de Premier League con el enfrentamiento entre el Everton y el Manchester United, un duelo importante para ambos clubes en su ambición por clasificarse a competiciones europeas.

Los Toffers vienen de caer en su último cotejo frente al Bournemouth por 1-2 en casa y son octavos de la clasificación con 37 unidades. Mientras que, los Red Devils acumulan nueve partidos seguidos en liga sin perder con cuatro victorias en sus últimos cinco juegos, además, ocupan el cuarto sitio de la tabla general con 45 unidades.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para los dos equipos que buscan una plaza europea.

¿A qué hora se juega el Everton vs Manchester United?

Ciudad : Regent, Liverpool

: Regent, Liverpool Estadio : Hill Dickinson Stadium

: Hill Dickinson Stadium Fecha : lunes 23 de febrero

: lunes 23 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Darren England

Darren England VAR: Paul Howard

Hill Dickinson Stadium será la sede de este partido | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Everton vs Manchester United (últimos cinco partidos)

Everton : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Manchester United: 2

Último partido entre ambos: 23/11/25 - Manchester United 0-1 Everton - Premier League

Últimos 5 partidos

Everton Manchester United Everton 1-2 Bournemounth 10/02/26 West Ham 1-1 Manchester United 10/02/26 Fulham 1-2 Everton 07/02/26 Manchester United 2-0 Tottenham 07/02/26 Brighton 1-1 Everton 31/01/26 Manchester United 3-2 Fulham 01/02/26 Ledds 1-1 Everton 26/01/26 Arsenal 2-3 Manchester Uited 26/01/26 Aston Villa 0-1 Everton 18/01/26 Manchester United 2-0 Manchester City 17/01/26

¿Cómo ver el Everton vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos México TNT Sports, Max Mexico Y TNT Go España DAZN

Últimas noticias del Everton

El defensa Sub-18 del Everton, Reuben Gokah, ha firmado su primer contrato profesional con el Club, con un contrato hasta junio de 2028. Gokah, internacional juvenil de Inglaterra y un talentoso central que se unió al Everton el verano pasado, cumplió 17 años a principios de este mes.

Llegó a Merseyside como estudiante de primer año, tras haber progresado en las filas de la academia de Charlton Athletic. Mirando hacia un futuro positivo con los Blues, Gokah le dijo a evertonfc.com : "Estoy muy orgulloso de haber firmado este acuerdo".

Posible alineación de Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford; Nathan Petterson, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye; Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Thierno Narry.

Últimas noticias del Manchester United

Alexis Mac Allister está en la mira del Manchester United | NurPhoto/GettyImages

Alexis Mac Allister despierta el interés formal del Manchester United para la próxima ventana de transferencias de verano. Los diarios británicos The Mirror y The Daily Express colocaron al volante en sus portadas el pasado miércoles.

El exjugador de Boca Juniors aparece como el objetivo principal para reforzar el centro del campo de los Red Devils. The Daily Express sugiere que la negociación podría incluir el intercambio de algunos jugadores para reducir el costo del fichaje. Nombres como Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte y Mason Mount aparecen como posibles piezas de cambio.



Posible alineación de Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Manuel Ugarte; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeubo.

Pronóstico SI Fútbol

Los Red Devils tienen nueve partidos sin caer en la liga inglesa, pero no han logrado acumular al menos cinco victorias consecutivas, sin embargo, en esta ocasión confiamos en que el equipo se mantendrá enrachado sin perder y llegará al menos a 10 cotejos seguidos sin conocer la derrota ante los Toffes.

Everton 1-2 Manchester United

