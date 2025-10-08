Fallece Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

El mundo del fútbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo, emblemático entrenador con una trayectoria de más de tres décadas, falleció este miércoles 8 de octubre de 2025, a los 69 años.



Su muerte fue confirmada por Boca Juniors, club que hasta hace poco dirigía, y la causa está vinculada a complicaciones derivadas de un cáncer que arrastraba desde hace años.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Trayectoria y legado

Miguel Ángel Russo nació el 9 de abril de 1956 y desarrolló su carrera como jugador principalmente en Estudiantes de La Plata. Como director técnico dirigió múltiples clubes tanto en Argentina como en el exterior, dejando su marca en equipos como San Lorenzo, Rosario Central, Vélez, Boca Juniors, Millonarios, entre otros.

Uno de los hitos más recordados fue el título de Copa Libertadores 2007 al mando de Boca Juniors, un logro que le aseguró un lugar especial en la historia del club. Además, volvió al club en al menos dos ocasiones más, sumando competencias nacionales.

A lo largo de su vida, Russo combinó la exigencia táctica con el perfil humano, tanto en sus equipos como en su relación con jugadores y dirigentes. Sus colegas y exjugadores suelen resaltar su profesionalismo, su manejo emocional y la capacidad de liderazgo que mostró en momentos difíciles

Los últimos años: batalla contra la enfermedad

Desde 2017, Russo venía luchando contra un cáncer de próstata y vejiga, etapa que condicionó varios momentos de su carrera. A pesar de ello, en más de una oportunidad siguió al frente de sus equipos, sometiéndose a tratamientos como quimioterapia y demostrando una fortaleza que muchos admiraron.

En los últimos meses, su estado de salud se deterioró. Russo estuvo internado varias veces por complicaciones, entre ellas infecciones urinarias, deshidratación y otros episodios vinculados a su enfermedad base. Boca había anunciado que Russo se encontraba en internación domiciliaria con pronóstico reservado, situación que fue seguida con gran preocupación por los medios y fanáticos del fútbol argentino.

Según fuentes del club y medios internacionales, la gravedad de su estado lo había llevado a renunciar a ciertas responsabilidades diarias, aunque mantenía contacto con su equipo e integración táctica desde otros espacios.

Finalmente, Russo falleció en su hogar, donde cumplía internación domiciliaria. El hecho ocurrió en Buenos Aires, y su muerte fue confirmada tanto por medios como por la institución Boca Juniors.

De parte del equipo de Sports Illustrated Fútbol, envíamos condolencias y pronta resignación a amigos y familia de la leyenda.