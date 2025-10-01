FC Barcelona vs PSG: momios, probabilidades y cuotas

El FC Barcelona afronta la jornada 2 de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League ante un rival de absoluto fuste: el PSG, actual campeón de la competencia y finalista del último Mundial de Clubes.

El Estadi Olimpic de Montjuic recibirá la visita de Luis Enrique, último entrenador que levantó la Orejona en el banco blaugrana y que, encima, fue el ganador de la última edición. El FCB quiere sacar su chapa de candidato y qué mejor que hacerlo contra el vigente campeón.

Probabilidades del partido FC Barcelona vs PSG

FC Barcelona: 1.80 (55,6%)

Empate: 4.20 (23,8%)

PSG: 3.75 (26,7%)

Las cuotas reflejan un claro favoritismo del Barça, que tiene más de un 55% de opciones de victoria según las casas de apuestas. El PSG, sin embargo, buscará con su gran jerarquía demostrar que se equivocan.

Otras cuotas destacadas del Barcelona vs PSG

Doble oportunidad:

Barcelona o Empate: 1.25 – La opción más segura, casi sin riesgo.

Empate o PSG: 1.95 – Interesante para los que confíen en un tropiezo culé.

Barcelona o PSG: 1.22 – Cubre prácticamente todos los escenarios menos el empate.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.40 – Alta probabilidad, por la propuesta ofensiva de ambos.

Menos de 2 goles: 6.50 – Solo para quienes esperan un duelo cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.40 – Bastante probable, dado el dinamismo ofensivo de ambas escuadras.

No: 2.75 – Confía en la solidez defensiva de los dos equipos.

Pronóstico SI

Será un partido apasionante con variedad de llegadas de los ambos lados, y será el FC Barcelona quién se imponga gracias a su brillante frente de ataque y confiable defensa. Por su parte, el PSG viene en un momento complejo de la temporada, ya que la caída frente al Olympique de Marsella por la Ligue 1 desnudó muchas dudas y falencias en el equipo de Luis Enrique.

FC Barcelona 3-2 PSG

