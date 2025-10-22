FC Barcelona vs Real Madrid: los 12 futbolistas con más Clásicos disputados en la historia

Se acerca una nueva edición del Clásico español. El domingo 26 de octubre los dos grandes del fútbol español se darán cita en el estadio Santiago Bernabéu con el liderato de LaLiga en juego. El Real Madrid es actualmente el líder de la tabla con el FC Barcelona pisándole los talones a solo dos puntos, por lo que el partido se presenta clave en la carrera de los dos equipos hacia el título.

A continuación te presentamos la lista de los doce jugadores que más veces han vestido las camisetas del FC Barcelona y del Real Madrid en este duelo que levanta tantas pasiones en todo el mundo.

12. Raúl González (37)

La leyenda del Real Madrid Raúl González disputó 37 juegos contra el Barcelona | Diego Souto/GettyImages

Rulo disputó 37 encuentros como merengue contra el FC Barcelona, donde anotó 15 goles y repartió cuatro asistencias en 11 victorias, 10 empates y 16 derrotas.

11. Fernando Hierro (37)

En 41 duelos Real Madrid-Barcelona estuvo Fernando Hierro | Clive Mason/GettyImages

El ex central disputó 41 encuentros contra el conjunto azulgrana, pero cuatro de ellos fueron vistiendo la elástica del Real Valladolid. Con el Real Madrid disputó 37, donde marcó dos goles y fue expulsado en tres ocasiones. Cosechó 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas como merengue.

10. Iker Casillas (37)

Iker Casillas es un portero histórico del Real Madrid | Denis Doyle/GettyImages

El ex cancerbero de Móstoles jugó 37 partidos para el Real Madrid en el Clásico, dejando 12 victorias, 10 empates y 15 derrotas en su historial. Encajó 64 goles y pudo dejar la puerta a cero en seis ocasiones.

9. Andrés Iniesta (38)

FC Barcelona tuvo a Andrés Iniesta en 38 juegos contra el Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

El actual centrocampista del Vissel Kobe disputó 38 Clásicos con el FC Barcelona antes de marcharse, en los que registró tres goles y ocho asistencias. Ganó 16 encuentros, empató 10 y perdió 12.

8. Gerard Piqué (40)

Gerard Piqué fue protaginista en duelos entre el Real Madrid v el FC Barcelona | Angel Martinez/GettyImages

El zaguero azulgrana dejó su marca en 40 Clásicos disputados antes de retirarse por sorpresa en el mes de noviembre. Su balance es de 19 victorias, nueve empates y 12 derrotas, y dos goles anotados.

7. Xavi Hernández (42)

Xavi Hernández estuvo en más de 40 clásicos como jugador | LLUIS GENE/GettyImages

El ex ediocentro azulgrana disputó 42 encuentros ante los blancos, saliendo victorioso en 17, empatando 12 y perdiendo 13. Marcó 5 goles y repartió 5 asistencias.

6. Manolo Sanchís (42)

29 de septiembre de 1988. Tal día como hoy de hace 30 años. Buyo, Solana, Hugo Sánchez, Martín Vázquez, Sanchís, Schuster y Míchel en el Camp Nou con la Supercopa de España que ganó el Real Madrid. Foto del Diario As. pic.twitter.com/Cx3XJlRj3r — Rancoma (@Rancoma_) September 29, 2018

El ex central del Real Madrid disputó 42 encuentros contra el FC Barcelona, donde registró el mismo número de victorias (16) que de derrotas, además de 10 empates. Marcó un gol.

5. Francisco "Paco" Gento (42)

5) Héctor Rial en el Camp Nou frente al Barcelona, 1958; Formaciones de 1959-1960; Segarra y Gento se saludan en el partido de Copa de Europa FC Barcelona - Real Madrid 1959-1960. pic.twitter.com/I5RSCgDUgM — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo4) March 3, 2020

El ex extremo izquierdo merengue disputó 42 encuentros con el Real Madrid frente al FC Barcelona, de los cuales ganó 21 y en los que anotó 14 goles.

4. Karim Benzema (43)

Karim Benzema es parte del top 5 de jugadores que más veces disputó el clásico FC Barcelona-Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

Año tras año y sin hacer mucho ruido, Karim Benzema ha ido batiendo registros históricos hasta situarse en las posiciones más altas de los ranking madridistas. Máximos goleadores, extranjero con más partidos disputados... y también ha entrado en el Top 10 de jugadores que han disputado más Clásicos. Este 19 de marzo, el delantero francés igualó a Xavi Hernández.

3. Lionel Messi (45)

Lionel Messi escribió grandes capítulos en los duelos Barcelona-Real Madrid | JAVIER SORIANO/GettyImages

El argentino es el máximo goleador de la historia de los Clásicos (26) y también ha repartido 14 asistencias, teniendo un balance positivo a nivel de resultados. Durante algún tiempo, Messi fue el primer en el ranking, pero tras no renovar con el Barcelona y fichar por el PSG dejó su marca en 45.

2. Sergio Ramos (45)

Sergio Ramos es el jugador del Real Madrid que más veces se enfrentó contra el FC Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

El central andaluz suma el mismo número de Clásicos que Leo Messi. Ramos salió rumbo al PSG el mismo año que el argentino y no pudo seguir ampliando su marca personal. El de Camas, es el madridista que más veces se ha enfrentado ante el Barcelona.

1. Sergio Busquets (48)

Sergio Busquets fue pieza clave del FC Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

El pivote azulgrana ya se ha convertido en el jugador con más Clásicos disputados en la historia del fútbol. En abril de 2023 jugó su último partido como azulgrana frente al Real Marid.

Jugador Equipo Partidos 1º - Sergio Busquets FC Barcelona 48 2º - Sergio Ramos Real Madrid 45 = Leo Messi FC Barcelona 45 4º - Karim Benzema Real Madrid 43 5º - Paco Gento Real Madrid 42 = Manolo Sanchís Real Madrid 42 = Xavi Hernández FC Barcelona 42 6º - Gerard Piqué FC Barcelona 40 7º - Andrés Iniesta FC Barcelona 38 8º - Iker Casillas Real Madrid 37 = Fernando Hierro Real Madrid 37 = Raúl Real Madrid 37

