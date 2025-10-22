FC Barcelona vs Real Madrid: los 12 futbolistas con más Clásicos disputados en la historia
Se acerca una nueva edición del Clásico español. El domingo 26 de octubre los dos grandes del fútbol español se darán cita en el estadio Santiago Bernabéu con el liderato de LaLiga en juego. El Real Madrid es actualmente el líder de la tabla con el FC Barcelona pisándole los talones a solo dos puntos, por lo que el partido se presenta clave en la carrera de los dos equipos hacia el título.
A continuación te presentamos la lista de los doce jugadores que más veces han vestido las camisetas del FC Barcelona y del Real Madrid en este duelo que levanta tantas pasiones en todo el mundo.
12. Raúl González (37)
Rulo disputó 37 encuentros como merengue contra el FC Barcelona, donde anotó 15 goles y repartió cuatro asistencias en 11 victorias, 10 empates y 16 derrotas.
11. Fernando Hierro (37)
El ex central disputó 41 encuentros contra el conjunto azulgrana, pero cuatro de ellos fueron vistiendo la elástica del Real Valladolid. Con el Real Madrid disputó 37, donde marcó dos goles y fue expulsado en tres ocasiones. Cosechó 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas como merengue.
10. Iker Casillas (37)
El ex cancerbero de Móstoles jugó 37 partidos para el Real Madrid en el Clásico, dejando 12 victorias, 10 empates y 15 derrotas en su historial. Encajó 64 goles y pudo dejar la puerta a cero en seis ocasiones.
9. Andrés Iniesta (38)
El actual centrocampista del Vissel Kobe disputó 38 Clásicos con el FC Barcelona antes de marcharse, en los que registró tres goles y ocho asistencias. Ganó 16 encuentros, empató 10 y perdió 12.
8. Gerard Piqué (40)
El zaguero azulgrana dejó su marca en 40 Clásicos disputados antes de retirarse por sorpresa en el mes de noviembre. Su balance es de 19 victorias, nueve empates y 12 derrotas, y dos goles anotados.
7. Xavi Hernández (42)
El ex ediocentro azulgrana disputó 42 encuentros ante los blancos, saliendo victorioso en 17, empatando 12 y perdiendo 13. Marcó 5 goles y repartió 5 asistencias.
6. Manolo Sanchís (42)
El ex central del Real Madrid disputó 42 encuentros contra el FC Barcelona, donde registró el mismo número de victorias (16) que de derrotas, además de 10 empates. Marcó un gol.
5. Francisco "Paco" Gento (42)
El ex extremo izquierdo merengue disputó 42 encuentros con el Real Madrid frente al FC Barcelona, de los cuales ganó 21 y en los que anotó 14 goles.
4. Karim Benzema (43)
Año tras año y sin hacer mucho ruido, Karim Benzema ha ido batiendo registros históricos hasta situarse en las posiciones más altas de los ranking madridistas. Máximos goleadores, extranjero con más partidos disputados... y también ha entrado en el Top 10 de jugadores que han disputado más Clásicos. Este 19 de marzo, el delantero francés igualó a Xavi Hernández.
3. Lionel Messi (45)
El argentino es el máximo goleador de la historia de los Clásicos (26) y también ha repartido 14 asistencias, teniendo un balance positivo a nivel de resultados. Durante algún tiempo, Messi fue el primer en el ranking, pero tras no renovar con el Barcelona y fichar por el PSG dejó su marca en 45.
2. Sergio Ramos (45)
El central andaluz suma el mismo número de Clásicos que Leo Messi. Ramos salió rumbo al PSG el mismo año que el argentino y no pudo seguir ampliando su marca personal. El de Camas, es el madridista que más veces se ha enfrentado ante el Barcelona.
1. Sergio Busquets (48)
El pivote azulgrana ya se ha convertido en el jugador con más Clásicos disputados en la historia del fútbol. En abril de 2023 jugó su último partido como azulgrana frente al Real Marid.
Jugador
Equipo
Partidos
1º - Sergio Busquets
FC Barcelona
48
2º - Sergio Ramos
Real Madrid
45
= Leo Messi
FC Barcelona
45
4º - Karim Benzema
Real Madrid
43
5º - Paco Gento
Real Madrid
42
= Manolo Sanchís
Real Madrid
42
= Xavi Hernández
FC Barcelona
42
6º - Gerard Piqué
FC Barcelona
40
7º - Andrés Iniesta
FC Barcelona
38
8º - Iker Casillas
Real Madrid
37
= Fernando Hierro
Real Madrid
37
= Raúl
Real Madrid
37
Más noticias sobre el Clásico Real Madrid vs FC Barcelona
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.