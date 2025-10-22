Sports Illustrated Fútbol

FC Barcelona vs Real Madrid: los 12 futbolistas con más Clásicos disputados en la historia

Ningún jugador del Top 10 es parte actualmente de estos equipos y Sergio Busquets mantiene el record
Mariana Moreno|
Sergio Busquets es el jugador que más veces jugó el Clásico FC Barcelona-Real Madrid
Sergio Busquets es el jugador que más veces jugó el Clásico FC Barcelona-Real Madrid | Alex Caparros/GettyImages

Se acerca una nueva edición del Clásico español. El domingo 26 de octubre los dos grandes del fútbol español se darán cita en el estadio Santiago Bernabéu con el liderato de LaLiga en juego. El Real Madrid es actualmente el líder de la tabla con el FC Barcelona pisándole los talones a solo dos puntos, por lo que el partido se presenta clave en la carrera de los dos equipos hacia el título.

A continuación te presentamos la lista de los doce jugadores que más veces han vestido las camisetas del FC Barcelona y del Real Madrid en este duelo que levanta tantas pasiones en todo el mundo.

12. Raúl González (37)

Raul Gonzalez
La leyenda del Real Madrid Raúl González disputó 37 juegos contra el Barcelona | Diego Souto/GettyImages

Rulo disputó 37 encuentros como merengue contra el FC Barcelona, donde anotó 15 goles y repartió cuatro asistencias en 11 victorias, 10 empates y 16 derrotas.

11. Fernando Hierro (37)

Fernando Hierro
En 41 duelos Real Madrid-Barcelona estuvo Fernando Hierro | Clive Mason/GettyImages

El ex central disputó 41 encuentros contra el conjunto azulgrana, pero cuatro de ellos fueron vistiendo la elástica del Real Valladolid. Con el Real Madrid disputó 37, donde marcó dos goles y fue expulsado en tres ocasiones. Cosechó 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas como merengue.

10. Iker Casillas (37)

Iker Casillas
Iker Casillas es un portero histórico del Real Madrid | Denis Doyle/GettyImages

El ex cancerbero de Móstoles jugó 37 partidos para el Real Madrid en el Clásico, dejando 12 victorias, 10 empates y 15 derrotas en su historial. Encajó 64 goles y pudo dejar la puerta a cero en seis ocasiones.

9. Andrés Iniesta (38)

Andries Iniesta
FC Barcelona tuvo a Andrés Iniesta en 38 juegos contra el Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

El actual centrocampista del Vissel Kobe disputó 38 Clásicos con el FC Barcelona antes de marcharse, en los que registró tres goles y ocho asistencias. Ganó 16 encuentros, empató 10 y perdió 12.

8. Gerard Piqué (40)

Gerard Pique
Gerard Piqué fue protaginista en duelos entre el Real Madrid v el FC Barcelona | Angel Martinez/GettyImages

El zaguero azulgrana dejó su marca en 40 Clásicos disputados antes de retirarse por sorpresa en el mes de noviembre. Su balance es de 19 victorias, nueve empates y 12 derrotas, y dos goles anotados.

7. Xavi Hernández (42)

Xavi Hernández
Xavi Hernández estuvo en más de 40 clásicos como jugador | LLUIS GENE/GettyImages

El ex ediocentro azulgrana disputó 42 encuentros ante los blancos, saliendo victorioso en 17, empatando 12 y perdiendo 13. Marcó 5 goles y repartió 5 asistencias.

6. Manolo Sanchís (42)

El ex central del Real Madrid disputó 42 encuentros contra el FC Barcelona, donde registró el mismo número de victorias (16) que de derrotas, además de 10 empates. Marcó un gol.

5. Francisco "Paco" Gento (42)

El ex extremo izquierdo merengue disputó 42 encuentros con el Real Madrid frente al FC Barcelona, de los cuales ganó 21 y en los que anotó 14 goles.

4. Karim Benzema (43)

Karim Benzema
Karim Benzema es parte del top 5 de jugadores que más veces disputó el clásico FC Barcelona-Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

Año tras año y sin hacer mucho ruido, Karim Benzema ha ido batiendo registros históricos hasta situarse en las posiciones más altas de los ranking madridistas. Máximos goleadores, extranjero con más partidos disputados... y también ha entrado en el Top 10 de jugadores que han disputado más Clásicos. Este 19 de marzo, el delantero francés igualó a Xavi Hernández.

3. Lionel Messi (45)

Lionel Messi
Lionel Messi escribió grandes capítulos en los duelos Barcelona-Real Madrid | JAVIER SORIANO/GettyImages

El argentino es el máximo goleador de la historia de los Clásicos (26) y también ha repartido 14 asistencias, teniendo un balance positivo a nivel de resultados. Durante algún tiempo, Messi fue el primer en el ranking, pero tras no renovar con el Barcelona y fichar por el PSG dejó su marca en 45.

2. Sergio Ramos (45)

Sergio Ramos
Sergio Ramos es el jugador del Real Madrid que más veces se enfrentó contra el FC Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

El central andaluz suma el mismo número de Clásicos que Leo Messi. Ramos salió rumbo al PSG el mismo año que el argentino y no pudo seguir ampliando su marca personal. El de Camas, es el madridista que más veces se ha enfrentado ante el Barcelona.

1. Sergio Busquets (48)

Sergio Busquets
Sergio Busquets fue pieza clave del FC Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

El pivote azulgrana ya se ha convertido en el jugador con más Clásicos disputados en la historia del fútbol. En abril de 2023 jugó su último partido como azulgrana frente al Real Marid.

Jugador

Equipo

Partidos

1º - Sergio Busquets

FC Barcelona

48

2º - Sergio Ramos

Real Madrid

45

= Leo Messi

FC Barcelona

45

4º - Karim Benzema

Real Madrid

43

5º - Paco Gento

Real Madrid

42

= Manolo Sanchís

Real Madrid

42

= Xavi Hernández

FC Barcelona

42

6º - Gerard Piqué

FC Barcelona

40

7º - Andrés Iniesta

FC Barcelona

38

8º - Iker Casillas

Real Madrid

37

= Fernando Hierro

Real Madrid

37

= Raúl

Real Madrid

37

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.

