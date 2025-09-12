FC Barcelona vs Valencia: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por LaLiga

Tras el parón de selecciones, el FC Barcelona afronta un regreso peculiar: su primer partido como local de la temporada no será ni en el esperado Camp Nou remodelado ni en Montjuïc, sino en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para apenas 6.000 espectadores.

Una decisión que ha generado polémica, ya que el reglamento de LaLiga exige un mínimo de 8.000 localidades para un estadio de Primera División. Mientras se debate por qué no se sanciona al conjunto azulgrana, lo cierto es que los de Hansi Flick deberán adaptarse a un escenario reducido para recibir al Valencia en la jornada 4.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega FC Barcelona vs Valencia?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: domingo 14 de septiembre

Horario: 15:00hs (US), 13:00hs (MX) 21:00hs (ESP), 16:00hs (ARG),

Estadio: Estadi Johan Cruyff

¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs Valencia en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de Movistar+ en Movistar+ La Liga

Últimos 5 partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Rayo Vallecano 1-1 E La Liga Levante 2-3 V La Liga Mallorca 0-3 V La Liga Como 5-0 V Joan Gamper Daegu 0-5 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Valencia

Rival Resultado Competición Getafe 3-0 V La Liga Osasuna 1-0 D La Liga Real Sociedad 1-1 E La Liga Torino 3-0 V Amistoso B. Monchengaldbach 2-0 D Amistos

Últimas noticias del FC Barcelona

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El conjunto azulgrana llega con 7 puntos de 9 posibles, tras empatar en Vallecas frente al Rayo antes del parón. Flick ha conseguido darle solidez al equipo, pero la falta de pegada en ciertos tramos de los partidos preocupa a la afición. Con la obligación de mantener el pulso en la parte alta de la tabla, el Barça no puede permitirse otro tropiezo, más aún en un duelo que se jugará en circunstancias tan atípicas.

Últimas noticias del Valencia

Valencia CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El equipo de Carlos Corberán suma 4 puntos en tres jornadas, con una victoria ante el Getafe, una derrota frente a Osasuna y un empate contra la Real Sociedad. Aunque irregular, el Valencia ha mostrado competitividad y ahora quiere aprovechar la incomodidad del Barça jugando en un estadio menor para intentar dar un golpe sobre la mesa. Los tres puntos serían vitales para asentarse en la zona media y ganar confianza.

Posibles alineaciones

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Cubarsí, Araujo, Fermin, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres

Valencia: Agirrezabala, Tárrega, Diakhaby, Jesís Vázquez, Javi Guerra, Santamaría, Diego López, Danjuma, Luis Rioja y Hugo Duro

Pronóstico SI

El escenario puede influir en el ambiente, pero no en la diferencia de plantillas. El Barça parte como claro favorito, aunque el Valencia puede complicarle las cosas si mantiene la solidez defensiva mostrada ante la Real. Aun así, lo más probable es un triunfo ajustado del Barcelona, quizás por 2-1, en un Johan Cruyff que promete ser el centro de todas las miradas.

