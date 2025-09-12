FC Barcelona vs Valencia: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por LaLiga
Tras el parón de selecciones, el FC Barcelona afronta un regreso peculiar: su primer partido como local de la temporada no será ni en el esperado Camp Nou remodelado ni en Montjuïc, sino en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para apenas 6.000 espectadores.
Una decisión que ha generado polémica, ya que el reglamento de LaLiga exige un mínimo de 8.000 localidades para un estadio de Primera División. Mientras se debate por qué no se sanciona al conjunto azulgrana, lo cierto es que los de Hansi Flick deberán adaptarse a un escenario reducido para recibir al Valencia en la jornada 4.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega FC Barcelona vs Valencia?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: domingo 14 de septiembre
Horario: 15:00hs (US), 13:00hs (MX) 21:00hs (ESP), 16:00hs (ARG),
Estadio: Estadi Johan Cruyff
¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs Valencia en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de Movistar+ en Movistar+ La Liga
Últimos 5 partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Rayo Vallecano
1-1 E
La Liga
Levante
2-3 V
La Liga
Mallorca
0-3 V
La Liga
Como
5-0 V
Joan Gamper
Daegu
0-5 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Valencia
Rival
Resultado
Competición
Getafe
3-0 V
La Liga
Osasuna
1-0 D
La Liga
Real Sociedad
1-1 E
La Liga
Torino
3-0 V
Amistoso
B. Monchengaldbach
2-0 D
Amistos
Últimas noticias del FC Barcelona
El conjunto azulgrana llega con 7 puntos de 9 posibles, tras empatar en Vallecas frente al Rayo antes del parón. Flick ha conseguido darle solidez al equipo, pero la falta de pegada en ciertos tramos de los partidos preocupa a la afición. Con la obligación de mantener el pulso en la parte alta de la tabla, el Barça no puede permitirse otro tropiezo, más aún en un duelo que se jugará en circunstancias tan atípicas.
Últimas noticias del Valencia
El equipo de Carlos Corberán suma 4 puntos en tres jornadas, con una victoria ante el Getafe, una derrota frente a Osasuna y un empate contra la Real Sociedad. Aunque irregular, el Valencia ha mostrado competitividad y ahora quiere aprovechar la incomodidad del Barça jugando en un estadio menor para intentar dar un golpe sobre la mesa. Los tres puntos serían vitales para asentarse en la zona media y ganar confianza.
Posibles alineaciones
FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Cubarsí, Araujo, Fermin, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres
Valencia: Agirrezabala, Tárrega, Diakhaby, Jesís Vázquez, Javi Guerra, Santamaría, Diego López, Danjuma, Luis Rioja y Hugo Duro
Pronóstico SI
El escenario puede influir en el ambiente, pero no en la diferencia de plantillas. El Barça parte como claro favorito, aunque el Valencia puede complicarle las cosas si mantiene la solidez defensiva mostrada ante la Real. Aun así, lo más probable es un triunfo ajustado del Barcelona, quizás por 2-1, en un Johan Cruyff que promete ser el centro de todas las miradas.
