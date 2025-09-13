FC Barcelona vs Valencia: momios, probabilidades y cuotas en la jornada 4 de LaLiga 2025/26

El FC Barcelona afronta la jornada 4 de LaLiga 2025/26 recibiendo al Valencia en un contexto peculiar. Los culés jugarán su primer partido como locales de la temporada, pero lo harán en el Estadi Johan Cruyff, debido a los retrasos en las obras del Camp Nou. A pesar de la polémica por la limitada capacidad del recinto, el equipo de Hansi Flick buscará mantener su condición de invicto y no ceder terreno en la pelea por el liderato.

El conjunto azulgrana llega al choque con 7 puntos de 9 posibles tras empatar en Vallecas antes del parón de selecciones. Con un bloque en construcción pero con señales positivas en ataque, los fichajes y jóvenes talentos seguirán bajo el foco, con la misión de ofrecer solidez y contundencia frente a un rival que siempre exige al máximo.

Por su parte, el Valencia aterriza en Barcelona con la ambición de dar un golpe sobre la mesa. Los de Corberán han sumado 4 puntos en las tres primeras jornadas y necesitan un triunfo de prestigio para reafirmar sus aspiraciones. Ganar en feudo culé sería un impulso enorme tanto anímico como competitivo, pese a la dificultad del reto.

El partido se presenta como un test clave para medir si el Barcelona logra imponer su superioridad en un estadio atípico y si el Valencia puede aprovechar las dudas y la presión añadida que rodean a los de Flick en este arranque de campaña.

Probabilidades del partido FC Barcelona vs Valencia

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

FC Barcelona: 1.25

Empate: 7.00

Valencia: 9.50

Las cuotas reflejan un 72,4% de probabilidades de victoria para el Barcelona, frente al 15,7% que se le otorga al empate y el 12% al triunfo del Valencia. Los culés parten como claros favoritos, aunque las condiciones especiales del partido pueden añadir un punto de incertidumbre.

Otras cuotas destacadas del FC Barcelona vs Valencia

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Doble oportunidad:

Barcelona o Empate: 1.071 – La apuesta más segura, casi sin margen para la sorpresa.

Empate o Valencia: 3.75 – Interesante para quienes confían en un tropiezo culé.

Barcelona o Valencia: 1.10 – Conservadora, cubre la mayoría de escenarios.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.33 – Alta probabilidad dado el poder ofensivo de los azulgranas.

Menos de 2 goles: 7.00 – Solo para quienes esperan un duelo trabado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.70 – Posible si el Valencia logra aprovechar alguna transición.

No: 2.05 – Ligeramente menos probable, confiando en la solidez defensiva culé.

Pronóstico SI

El FC Barcelona parte como amplio favorito para sumar un triunfo que le mantenga en la parte alta de la tabla. El factor campo, pese a no jugar en el Camp Nou, sigue estando de su lado, así como la calidad diferencial de su plantilla. Si los de Flick mantienen la intensidad y el acierto ofensivo, deberían imponer su superioridad.

El Valencia, en cambio, intentará hacer un partido largo, con orden defensivo y aprovechando cualquier resquicio para sorprender. Aunque el guion lógico apunta a un dominio culé, los de Baraja confían en dar la campanada en un duelo marcado por el contexto atípico del Johan Cruyff.