FC Juárez vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

La Liga MX regresa a la actividad tras la pausa por la Fecha FIFA con un duelo que promete ser gélido en todos los sentidos, excepto en la cancha. Este viernes, el FC Juárez recibe a Cruz Azul en el marco de la Jornada 4 del Clausura 2026.

El partido está marcado por las condiciones extremas que azotan al norte de México. El estado de Chihuahua ha registrado tormentas de nieve recientes, obligando a los Bravos a entrenar bajo cero, con gorros y guantes, en canchas cubiertas de blanco. Aunque no se prevé nieve durante el juego, el termómetro oscilará entre los 2 y 7 grados centígrados.

Cruz Azul llega en la cuarta posición de la tabla y con la misión de sumar en una plaza que se le ha complicado históricamente en los últimos años. Por su parte, Juárez, ubicado en el noveno puesto, busca hacer valer su adaptación al clima hostil para sumar su segunda victoria del torneo.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

¿A qué hora se juega el FC Juárez vs Cruz Azul?

Ciudad : Ciudad Juárez, Chihuahua

: Ciudad Juárez, Chihuahua Estadio : Olímpico Benito Juárez

: Olímpico Benito Juárez Fecha : viernes 30 de enero

: viernes 30 de enero Hora: 22:06 EE.UU (Este), 21:06 CDMX, 20:06 Local (Juárez)

Historial de enfrentamientos directos entre FC Juárez y Cruz Azul (últimos cinco partidos)

FC Juárez : 1 victoria

: 1 victoria Empate : 1

: 1 Cruz Azul : 3 victorias

: 3 victorias Dato destacado: Cruz Azul no gana en el Olímpico Benito Juárez desde el Clausura 2021.

Últimos 5 enfrentamientos

FC Juárez Cruz Azul Santos Laguna 2-2 FC Juárez

(18/01/26) Cruz Azul 1-0 Puebla

(17/01/26) FC Juárez 0-1 Guadalajara

(13/01/26) Cruz Azul 2-0 Atlas

(14/01/26) Mazatlán 1-2 FC Juárez

(09/01/26) León 2-1 Cruz Azul

(10/01/26) Toluca 0-0 FC Juárez

(29/11/25) Tigres 1-1 Cruz Azul

(06/12/25) FC Juárez 1-2 Toluca

(26/11/25) Cruz Azul 1-1 Tigres

(03/12/25)

¿Cómo ver el FC Juárez vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Telemundo, Fox Deportes, FOX One, fuboTV México Azteca 7, App Azteca Deportes, FOX One España -

Santos Laguna v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Últimas noticias del FC Juárez

Los Bravos llegan motivados tras haber realizado una preparación física atípica. Las imágenes del equipo entrenando bajo la nieve han dado la vuelta a las redes sociales, demostrando la resiliencia del plantel ante la adversidad climática. Actualmente novenos con 4 puntos, el equipo fronterizo sabe que su fortaleza en casa es vital, aunque perdieron su único duelo como local en lo que va del torneo.

El técnico apuesta por un bloque sólido con una línea de cuatro en el fondo y la presencia física de Óscar Estupiñán en el ataque para pelear los balones aéreos.

Posible alineación de FC Juárez (4-4-2): Sebastián Jurado; Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Moisés Mosquera, J. Aquino; Madson, Denzell García, José Luis Rodríguez, Homer Martínez; Ricardinho y Óscar Estupiñán.

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina de Nicolás Larcamón llega en la parte alta de la tabla (4° lugar con 6 puntos). El equipo capitalino busca reactivarse rápido tras el parón de selecciones donde México enfrentó a Panamá y Bolivia.

El reto principal es psicológico y ambiental: romper la racha de cuatro visitas consecutivas sin ganar en la frontera y adaptarse al frío extremo. Para ello, el cuerpo técnico confía en su esquema habitual de tres centrales con Erik Lira como eje y la creatividad de José Paradela en el medio campo.

Posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1): Andrés Gudiño; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Carlos Rotondi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez (o Faravelli), Jorge Sánchez; Carlos Rodríguez, José Paradela; Gabriel 'Toro' Fernández.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque Cruz Azul tiene mejor plantilla y llega en mejor posición, las condiciones climáticas y la estadística reciente en Ciudad Juárez juegan a favor de los locales. Será un partido trabado, de mucho choque físico y poca fluidez debido al frío. Se espera un empate luchado.

FC Juárez 1-1 Cruz Azul

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX