Filtrada la posible camiseta de la Selección Española de cara al Mundial 2026

En las últimas horas, las redes sociales han encendido el debate futbolero tras la supuesta filtración de la próxima camiseta de la Selección Española. Según las imágenes que circulan, se trataría del modelo que el combinado nacional vestiría desde finales de 2025 hasta finales de 2027, abarcando, por tanto, una cita tan relevante como el Mundial de junio de 2026.

Esta sería la camiseta de España para el Mundial de 2026, ¿opiniones? pic.twitter.com/JpHArTregI — (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) September 20, 2025

Aunque todavía no existe confirmación oficial por parte de la Federación ni de la marca deportiva encargada de confeccionar la equipación, lo cierto es que el diseño ha despertado curiosidad y comentarios a partes iguales. Lo más llamativo, a simple vista, es la apuesta por unos hombros y mangas en azul oscuro, rompiendo con la clásica uniformidad en rojo que ha caracterizado a la elástica española durante décadas. Una nota de originalidad que muchos han recibido como un guiño moderno y atrevido.

A falta de conocer más detalles y de ver si finalmente se trata del diseño definitivo, la expectación crece. El público sabe que no es una camiseta cualquiera: hablamos de la que podría acompañar a España en la conquista de su segunda estrella. Por ahora, lo único seguro es que la filtración ya ha puesto a todos a hablar de “la Roja” mucho antes de que llegue su estreno.