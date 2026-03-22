Fiorentina vs Inter: previa, predicciones y alineaciones

El Inter de Milán, puntero y gran candidato al título de la Serie A, visitará este domingo 22 de marzo a la Fiorentina sabiendo que no puede dejar más puntos en el camino. El equipo de Cristian Chivu atraviesa una crisis futbolística que no le ha permitido ganar en sus últimas tres presentaciones. Y el Milán acecha...

Los neroazzurros se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones, cinco puntos por encima de su clásico rival, pero con un partido menos disputado. Un triunfo en Florencia estiraría la ventaja a ocho unidades con solo ocho jornadas por jugarse.

El dueño de casa, por su parte, se encuentra muy comprometido con el descenso. Marcha 16° con 28 puntos, a solo uno del Cremonese, el mejor de los que hoy estaría perdiendo la categoría.

A continuación, toda la información para disfrutar de este partido con muchísimo en juego.

Quella volta a Firenze 😎🔙 pic.twitter.com/JrKw4PLEXa — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 21, 2026

Pronóstico SI Fútbol



Triunfo del Inter

La necesidad de la Fiore y la jerarquía del Inter invitan a pensar en un gran partido en Florencia. Empujado por su gente, el local posiblemente asuma riesgos y trate de incomodar desde la intensidad, pero eso también lo puede llevar a dejar espacios atrás que un equipo como Inter suele aprovechar con mucha eficacia.

La visita llega con la obligación de responder tras algunos tropiezos recientes. Y tiene con qué. Su superioridad en ambas áreas es marcada con respecto a su rival y pese a jugar fuera de casa, ha demostrado un rendimiento igualmente eficaz. Fqqqqqqqqiorentina puede llegar a marcar e incluso liderar el tanteador, pero el Inter acabará imponiendo su poderío.

Pronóstico: Fiorentina 1-2 Inter

¿A qué hora se juega Fiorentina vs Inter de Milán?

Ciudad: Florencia, Italia

Florencia, Italia Estadio: Artemio Franchi

Artemio Franchi Fecha: domingo 22 de marzo

domingo 22 de marzo Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Andrea Colombo

Historial de enfrentamientos directos entre Fiorentina y el Inter de Milán (últimos cinco pa

Fiorentina : 1

: 1 Empates : 0



: 0 Inter de Milán: 4

Último encuentro entre ambos: Inter de Milán 3-0 Fiorentina (29/10/25 - Serie A, Fecha 9)

The players of Inter celebrates the goal during the serie A | SOPA Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Fiorentina Inter de Milán Rakow 1-2 Fiorentina 19/03/26 Inter 1-1 Atalanta 14/03/26 Cremonese 1-4 Fiorentina 16/03/26 Milán 1-0 Inter 08/03/26 Fiorentina 2-1 Krakow 12/03/26 Como 0-0 Inter 03/03/26 Fiorentina 0-0 Parma 08/03/26 Inter 2-0 Genoa 28/02/26 Udinese 3-0 Fiorentina 02/03/26 Inter 1-2 Bodo/Glimt 24/02/26

¿Cómo ver el Fiorentina vs Inter de Milán por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de la Fiorentina

El equipo de Paolo Vanoli llega con sensaciones positivas tras una semana muy completa. Por Conference League logró meterse en los cuartos de final tras eliminar al Rakow polaco, en una serie que cerró con un 2-1 como visitante, mientras que en Serie A viene de golear por 4 a 1 al Cremonese en un duelo fundamental por la permanencia.

En cuanto al equipo, Moise Kean vuelve a estar disponible. El delantero viene siendo especialmente efectivo en el Artemio Franchi, con siete de sus ocho goles en liga marcados allí. También pelean por un lugar Roberto Piccoli, en buen momento reciente, y jugadores como Albert Gudmundsson y Robin Gosens. Luca Lezzerini, Nicolo Fortini, Manor Solomon y Tariq Lamptey continúan fuera por lesión.

Moise Kean of AC Fiorentina seen during the UEFA Conference | SOPA Images/GettyImages

Posible alineación del la Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli; Parisi, Brescianini, Gudmundsson; Kean

Últimas noticias del Inter de Milán

El conjunto de Cristian Chivu atraviesa un pequeño bache en cuanto a resultados. Tras la eliminación en Champions League a manos del Bodo/Glimt, venció a Genoa pero luego vinieron tres partidos sin triunfos, incluida la caída en el derbi ante Milán. Aun así, se mantiene en lo más alto de la tabla y sigue en carrera en la Copa Italia, donde deberá definir su semifinal ante Como tras el 0 a 0 en la ida.

Lautaro Martínez, máximo goleador del equipo en el campeonato con 14 tantos, seguirá ausente mientras se recupera de una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. Una pérdida mayúscula para el Inter, que con el Toro en cancha logró el 77% de los puntos y sin él, el 44%. Hakan Calhanoglu, listo para regresar luego de una molestia en el aductor.

FC Internazionale Training Session | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito