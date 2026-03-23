Francia, cada vez más temible: Zidane será el entrenador tras el Mundial 2026

Zinedine Zidane tomó una decisión que sacudió al mundo del fútbol: tras la salida de Didier Deschamps de la selección de Francia, tomará el cargo de entrenador. Los vigentes subcampeones del mundo irán por la gloria en el Mundial 2026 y ya saben que tendrán a su nuevo director técnico, sobrado de pergaminos, esperándolos luego de la cita.

Este domingo, el presidente de la FFF, Phillippe Diallo, dijo tener confirmado el nombre del flamante seleccionador galo: "Conozco su nombre. Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también cuente con el apoyo de los franceses, ya que la selección francesa de fútbol es el equipo de los franceses".

Deschamps, que también fue campeón del mundo como jugador en la edición de 1998, lleva dirigidos 175 partidos frente a la selección francesa desde su asunción en 2012, con el Mundial celebrado en Rusia en el 2018 como máximo éxito.



France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Zinedine Zidane ha hecho una gran carrera como entrenador en el Real Madrid: dirigió 114 partidos en dos ciclos marcados por la obtención de tres UEFA Champions League (15/16, 16/17 y 17/18), dos Mundiales de Clubes, dos Ligas, dos Supercopas de Europa y más títulos. Bajo su mando, han explotado varias figuras y, por ejemplo, Cristiano Ronaldo alcanzó varios récords de presencias, anotación y campeonatos ganados.

En el Mundial 2026, Francia integrará el grupo I junto a Senegal, vigente campeón africano, Noruega y el ganador de la repesca que tendrá a Bolivia, Irak y Surinam como protagonistas. En el parón de marzo tendrán dos amistosos imperdibles, uno ante Brasil el jueves 26 en Boston y otro ante Colombia, también clasificada a la Copa del Mundo, el domingo 29 en Washington D.C. Vienen de ser finalistas en Qatar 2022, y buscarán despedir a Didier Deschamps de la mejor manera posible.

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