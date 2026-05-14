La guía de Francia para el Mundial 2026: ‘Les Blues’ buscan estar a la altura de las expectativas

En los últimos años se ha convertido en costumbre para Francia ser favorita a la corona y este Mundial no será la excepción.

Con uno de los planteles más poderosos, múltiples jugadores de élite y experiencia en partidos importantes, ‘Les Bleus’ aspiran a todo. Habría que ser muy valiente para apostar en contra de los dirigidos por Didier Deschamps, que vienen de dos finales seguidas, con título en 2018 y una dolorosa derrota en la definición por penales hace cuatro años.

Kylian Mbappé será el líder en el campo de juego de un equipo con una enorme lista de futbolistas de primer nivel. Deberán demostrar esa categoría desde el primer partido si no quieren sufrir en una fase de grupos para nada sencilla con Senegal y Noruega.

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 5V-1E-0D

Goles a favor / en contra: 16 / 4

Máximo goleador: Mbappé (5)

Máximo asistidor: Mbappé (3)

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AZE-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Los franceses finalizaron primeros en un grupo compartido con Azerbaiyán, Ucrania e Islandia. Solo estos últimos evitaron un pleno de victorias con un empate 2-2 en Reikiavik. Para sorpresa de nadie, Mbappé fue la figura en el camino de clasificación, liderando la tabla de goles y asistencias de su equipo.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO SENEGAL 16/6 Metlife Stadium IRAK 22/6 Lincoln Financial Field NORUEGA 26/6 Gillette Stadium

Entrenador: Didier Deschamps

FBL-FRIENDLY-COL-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Experiencia en Mundiales: tres ediciones como entrenador de Francia.

Logros: campeón en 2018, finalista en 2022.

Tiempo a cargo del equipo: desde 2012.

Norteamérica será el final del camino para Deschamps. El campeón como jugador en 1998 y como entrenador hace ocho años, dará un paso al costado después de este evento en el que intentará levantar el trofeo más preciado por tercera vez.

Deschamps ha generado elogios y críticas en sus casi 14 años en el cargo, pero sin duda será reconocido cuando se vaya. Su pragmatismo y organización en algunos momentos limitaron el talento y creatividad de una generación extraordinaria, pero haber llegado a dos finales consecutivas garantizan un legado notable.

¿Podrá hacer historia una vez más?

¿Cómo juega Francia?

Formación preferida: 4-2-3-1.

Estilo: híbrido.

Fortalezas: potencia en ataque y experiencia jugando instancias decisivas.

Debilidades: falta de recambio en los laterales y en la portería.

Deschamps cuenta con un poderío ofensivo descomunal. Mbappé estará acompañado por una camada de jugadores con mucho talento, capaces de llevar a Francia a lo más alto por el brillo de sus individualidades. A pesar de esto, el entrenador francés suele priorizar la organización por sobre el individualismo, demandando el compromiso de todos, incluso de las estrellas.

Los jugadores a seguir

Factor X: Mbappé es la cara y figura excluyente de su selección. Su velocidad, potencia e instinto goleador convierten al delantero del Real Madrid en un arma mortal.

TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-COL-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Revelación: el mediocampista Manu Koné tendrá mucha competencia en una selección donde los nombres de categoría sobran, pero a sus 25 años y tras una gran temporada en la Roma, llega en un momento ideal para presentarse como jugador de clase mundial.

La equipació que usará el conjunto francés

Equipación de Francia para la Copa del Mundo | Nik

Les Bleus vestirán (¡vaya sorpresa!) de azul en este torneo, nuevamente con Nike. El diseño se inspira en la Estatua de la Libertad, el más famoso regalo de Francia a los norteamericanos.

Para la segunda camiseta, Francia ha optado por un verde mente. Un diseño minimalista, apoyado en líneas con los colores de la bandera francesa en las mangas, hombros y cuello.

Posible alineación titular

Posible XI de Francia | FootballUser

Deschamps tiene tantas opciones que podría armar dos equipos completos con nivel suficiente como para pelear por el título. Destacan los nombres de una delantera espectacular, con el ya mencionado Mbappé, el vigente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y el talento de Michael Olise y Désiré Doué.

El centro del campo tiene menos ‘glamour’, pero sigue siendo de primer nivel con dos estrellas del Real Madrid como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, el joven del Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery y la experiencia de N’Golo Kanté y Adrien Rabiot. Solo dos de ellos podrán ser titulares en el doble pivote de Deschamps.

La pareja de centrales será William Saliba y Dayot Upamecano, y detrás de ellos estarán las manos seguras de Mike Maignan. Jules Koundé y Theo Hernández aportan seguridad en los laterales, aunque la falta de recambio en esa posición podría ser un punto débil.

Estado de forma actual

Francia empezó el 2026 con una exhibición de poderío y confianza antes dos rivales muy fuertes de Sudamérica. El 2-1 ante el pentacampeón Brasil fue seguido por una gran actuación del conjunto ‘B’ de Deschamps, superando a Colombia por 3-1.

Brazil v France - International Friendly | Michael Owens/GettyImages

¿Qué podemos esperar de los aficionados franceses?

Después de un período de decepciones, Deschamps contribuyó a reestablecer la relación entre la selección francesa y sus aficionados. Ver a ‘Les Bleus’ ha sido un placer la mayor parte del tiempo durante la última década.

Se espera que los aficionados franceses viajen en gran número a Norteamérica y que tengan un apoyo especial en las zonas francófonas de Canadá.

FBL-WC-2026-EUR-ISL-FRA | HALLDOR KOLBEINS/GettyImages

La Marseillaise, el himno nacional francés, sonará con fuerza antes de cada partido, y la canción Ramenez la coupe à la maison by rapper Vegedream, todo un símbolo de las celebraciones del 2018, seguramente se escuche también.

Lo que el país espera

Naturalmente, las expectativas son altas y no podemos culpar a los aficionados por ello. Salvo sorpresa mayúscula, esta selección francesa debería avanzar hasta las instancias decisivas. La calidad de sus jugadores es tal, que cualquier resultado que no sea salir campeón sería una decepción.

Claro que todo puede pasar en el fútbol y que este tipo de torneos pueden ser muy crueles, pero ‘Les Bleus’ llegan con armas suficientes para pelear por el trofeo más ansiado de todos.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Argentina.

La estadística que los define: solo dos derrotas en 19 partidos en Copas del Mundo bajo el mando de Deschamps.

Si las cosas van mal: será culpa del exceso de confianza.