Fulham vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Arsenal llega como superlíder a la Jornada 8 de la Premier League en donde enfrentará al Fulham como visitante en Craven Cottage. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre y podría dejar a uno sumido en el descenso y a otro todavía en la cima del futbol inglés.

Los ahora locales vienen de dos derrotas consecutivas frente al Aston Villa y el Bournemouth, ahí se llevaron seis goles en contra y reanundad actividades en la plaza catorce. Por su parte los Gunners lo pierden desde el descalabro frente al Liverpool en la tercera semana del certamen liguero.

La última ocasión que estos se vieron las caras en la casa del Fulham, el encuentro terminó empatado a un tanto, mismo que marcó el mexicano Raúl Jiménez para los hoy locales, siendo empatados por William Saliba cinco minutos después de comenzada la segunda mitad.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Arsenal?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 12:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)

Estadio: Craven Cottage

¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Arsenal en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Universo y Telemundo Deportes Peacock, UniversoNOW y fuboTV México Max México Amazon Prime España DAZN España DAZN

Últimos cinco partidos del Fulham

Rival Resultado Competición Bournemouth 3-1 D Premier League Aston Villa 3-1 D Premier League Cambridge 1-0 V EFL Cup Brentford 3-1 V Premier League Leeds 1-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición West Ham 2-0 V Premier League Olympiacos 2-0 V Champions League Newcastle 1-2 V Premier League Port Vale 0-2 V EFL Cup Manchester City 1-1 E Premier League

Últimas noticias del Fulham

Los Cottagers vienen de dos descalabros al hilo en la Premier League, ambos por marcadores de tres goles por uno, situación que encendió las alarmas debido a que esto los dejó con la posibilidad de meterse a puestos de descenso en caso de una derrota y diversas combinaciones de resultados.

Últimas noticias del Arsenal

El Arsenal está por comenzar una renovación en el Emirates Stadium, por lo cual está en búsqueda de una nueva "casa" para enfrentar sus partidos como local y tiene dos opciones en puerta: Wembley, en el mismo país, pero también ha surgido en los últimos días la posibilidad de mudarse al Santiago Bernabéu en Madrid, habrá que ver qué rumbo toma esta noticia.

Posibles alineaciones

Fulham

Portero: Bernd Leno

Defensas: Timothy Castagne, Issa Diop, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon

Centrocampistas: Sasa Lukic, Sander Berge, Harry Wilson, Alex Iwobi

Delanteros: Joshua King

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori

Centrocampistas: Martín Odegaard, Declan Rice, Eberechi Eze

Delanteros: Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyokeres

Pronóstico SI

El superlíder de la Premier recibirá al décimo cuarto, quien viene de dos derrotas consecutivas y apunta a una tercera si los Gunners salen enchufados al terreno de juego.

Fulham 0-2 Arsenal

