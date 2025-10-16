Fulham vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Arsenal llega como superlíder a la Jornada 8 de la Premier League en donde enfrentará al Fulham como visitante en Craven Cottage. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre y podría dejar a uno sumido en el descenso y a otro todavía en la cima del futbol inglés.
Los ahora locales vienen de dos derrotas consecutivas frente al Aston Villa y el Bournemouth, ahí se llevaron seis goles en contra y reanundad actividades en la plaza catorce. Por su parte los Gunners lo pierden desde el descalabro frente al Liverpool en la tercera semana del certamen liguero.
La última ocasión que estos se vieron las caras en la casa del Fulham, el encuentro terminó empatado a un tanto, mismo que marcó el mexicano Raúl Jiménez para los hoy locales, siendo empatados por William Saliba cinco minutos después de comenzada la segunda mitad.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Arsenal?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 18 de octubre
Horario: 12:30 (hora de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)
Estadio: Craven Cottage
¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Universo y Telemundo Deportes
Peacock, UniversoNOW y fuboTV
México
Max México
Amazon Prime
España
DAZN España
DAZN
Últimos cinco partidos del Fulham
Rival
Resultado
Competición
Bournemouth
3-1 D
Premier League
Aston Villa
3-1 D
Premier League
Cambridge
1-0 V
EFL Cup
Brentford
3-1 V
Premier League
Leeds
1-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
West Ham
2-0 V
Premier League
Olympiacos
2-0 V
Champions League
Newcastle
1-2 V
Premier League
Port Vale
0-2 V
EFL Cup
Manchester City
1-1 E
Premier League
Últimas noticias del Fulham
Los Cottagers vienen de dos descalabros al hilo en la Premier League, ambos por marcadores de tres goles por uno, situación que encendió las alarmas debido a que esto los dejó con la posibilidad de meterse a puestos de descenso en caso de una derrota y diversas combinaciones de resultados.
Últimas noticias del Arsenal
El Arsenal está por comenzar una renovación en el Emirates Stadium, por lo cual está en búsqueda de una nueva "casa" para enfrentar sus partidos como local y tiene dos opciones en puerta: Wembley, en el mismo país, pero también ha surgido en los últimos días la posibilidad de mudarse al Santiago Bernabéu en Madrid, habrá que ver qué rumbo toma esta noticia.
Posibles alineaciones
Fulham
Portero: Bernd Leno
Defensas: Timothy Castagne, Issa Diop, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon
Centrocampistas: Sasa Lukic, Sander Berge, Harry Wilson, Alex Iwobi
Delanteros: Joshua King
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori
Centrocampistas: Martín Odegaard, Declan Rice, Eberechi Eze
Delanteros: Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyokeres
Pronóstico SI
El superlíder de la Premier recibirá al décimo cuarto, quien viene de dos derrotas consecutivas y apunta a una tercera si los Gunners salen enchufados al terreno de juego.
Fulham 0-2 Arsenal
