Fulham vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El campeón busca salir de su bache en Craven Cottage ante unos 'Cottagers' que quieren dar la campanada
Carlos García|
Fulham FC v Manchester City FC - Premier League
Fulham FC v Manchester City FC - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

La Premier League no da respiro y la Jornada 14 nos trae un duelo interesante a mitad de semana. El Fulham recibe en Londres al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Un partido que, a priori, tiene un claro favorito, pero que llega en un momento delicado para los visitantes, quienes han sufrido tropiezos recientes tanto en liga como en Europa.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Manchester City?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: martes 2 de diciembre
  • Horario: 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)
  • Estadio: Craven Cottage
Raul Jimenez
Fulham FC v Everton FC - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Manchester City en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

beIN Sports

beIN Sports Connect

México

TNT Sports o FOX

HBO Max o Caliente TV

España

DAZN

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Fulham

Rival

Resultado

Competición

Tottenham

1-2 V

Premier League

Sunderland

1-0 V

Premier League

Everton

0-2 D

Premier League

Wolves

3-0 V

Premier League

Wycombe

1-1 (4-5p) V

EFL Cup

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Leeds

3-2 V

Premier League

Bayer Leverkusen

0-2 D

UEFA Champions League

Newcastle

1-2 D

Premier League

Dortmund

4-1 V

UEFA Champions League

Bournemouth

3-1 V

Premier League

Josep Guardiola, Erling Haaland, Rayan Cherki
Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Últimas noticias del Fulham

El equipo de Marco Silva se encuentra en la parte baja de la tabla, ocupando la posición 15 con 14 puntos. Han mostrado inconsistencia, alternando buenas victorias como el 3-0 a Wolves con derrotas claras.

Llegan tras una dura prueba ante el Tottenham y buscarán aprovechar el factor local para sumar puntos vitales que los alejen del descenso.

Últimas noticias del Manchester City

Los Citizens de Pep Guardiola viven un momento atípico. Antes de su duelo contra Leeds, acumularon dos derrotas consecutivas: 1-2 ante Newcastle en Premier y 0-2 contra Bayer Leverkusen en Champions. A pesar de esto, se mantienen en la pelea por los primeros puestos (3° con 22 puntos antes de la J13).

Guardiola necesita recuperar la mejor versión de su equipo para no perder la estela del líder Arsenal.

Harry Wilson, Josko Gvardiol
Fulham FC v Manchester City FC - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

Posibles alineaciones

Fulham

  • Portero: Bernd Leno
  • Defensas: Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon
  • Centrocampistas: Alex Iwobi, Sander Berge
  • Delanteros: Harry Wilson, Joshua King, Kevin, Raúl Jiménez.

Manchester City

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensas: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
  • Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Phil Foden
  • Delanteros: Rayan Cherki, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Pronóstico SI

Aunque el City no llega en su mejor momento, la calidad de su plantilla es muy superior. Fulham es un equipo que intenta jugar, lo que podría dejar espacios que jugadores como Haaland y Foden saben explotar. Se espera una reacción del campeón.

Fulham 1-3 Manchester City

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

