Fulham vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League no da respiro y la Jornada 14 nos trae un duelo interesante a mitad de semana. El Fulham recibe en Londres al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Un partido que, a priori, tiene un claro favorito, pero que llega en un momento delicado para los visitantes, quienes han sufrido tropiezos recientes tanto en liga como en Europa.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Manchester City?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : martes 2 de diciembre

: martes 2 de diciembre Horario : 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)

: 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España) Estadio: Craven Cottage

¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Manchester City en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos beIN Sports beIN Sports Connect México TNT Sports o FOX HBO Max o Caliente TV España DAZN DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Fulham

Rival Resultado Competición Tottenham 1-2 V Premier League Sunderland 1-0 V Premier League Everton 0-2 D Premier League Wolves 3-0 V Premier League Wycombe 1-1 (4-5p) V EFL Cup

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Leeds 3-2 V Premier League Bayer Leverkusen 0-2 D UEFA Champions League Newcastle 1-2 D Premier League Dortmund 4-1 V UEFA Champions League Bournemouth 3-1 V Premier League

Últimas noticias del Fulham

El equipo de Marco Silva se encuentra en la parte baja de la tabla, ocupando la posición 15 con 14 puntos. Han mostrado inconsistencia, alternando buenas victorias como el 3-0 a Wolves con derrotas claras.

Llegan tras una dura prueba ante el Tottenham y buscarán aprovechar el factor local para sumar puntos vitales que los alejen del descenso.

Últimas noticias del Manchester City

Los Citizens de Pep Guardiola viven un momento atípico. Antes de su duelo contra Leeds, acumularon dos derrotas consecutivas: 1-2 ante Newcastle en Premier y 0-2 contra Bayer Leverkusen en Champions. A pesar de esto, se mantienen en la pelea por los primeros puestos (3° con 22 puntos antes de la J13).

Guardiola necesita recuperar la mejor versión de su equipo para no perder la estela del líder Arsenal.

Posibles alineaciones

Fulham

Portero : Bernd Leno

: Bernd Leno Defensas : Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon

: Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon Centrocampistas : Alex Iwobi, Sander Berge

: Alex Iwobi, Sander Berge Delanteros: Harry Wilson, Joshua King, Kevin, Raúl Jiménez.

Manchester City

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly

: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly Centrocampistas : Nico González, Bernardo Silva, Phil Foden

: Nico González, Bernardo Silva, Phil Foden Delanteros: Rayan Cherki, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Pronóstico SI

Aunque el City no llega en su mejor momento, la calidad de su plantilla es muy superior. Fulham es un equipo que intenta jugar, lo que podría dejar espacios que jugadores como Haaland y Foden saben explotar. Se espera una reacción del campeón.

Fulham 1-3 Manchester City

