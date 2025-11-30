Fulham vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League no da respiro y la Jornada 14 nos trae un duelo interesante a mitad de semana. El Fulham recibe en Londres al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Un partido que, a priori, tiene un claro favorito, pero que llega en un momento delicado para los visitantes, quienes han sufrido tropiezos recientes tanto en liga como en Europa.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Manchester City?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: martes 2 de diciembre
- Horario: 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)
- Estadio: Craven Cottage
¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
beIN Sports
beIN Sports Connect
México
TNT Sports o FOX
HBO Max o Caliente TV
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Fulham
Rival
Resultado
Competición
Tottenham
1-2 V
Premier League
Sunderland
1-0 V
Premier League
Everton
0-2 D
Premier League
Wolves
3-0 V
Premier League
Wycombe
1-1 (4-5p) V
EFL Cup
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Leeds
3-2 V
Premier League
Bayer Leverkusen
0-2 D
UEFA Champions League
Newcastle
1-2 D
Premier League
Dortmund
4-1 V
UEFA Champions League
Bournemouth
3-1 V
Premier League
Últimas noticias del Fulham
El equipo de Marco Silva se encuentra en la parte baja de la tabla, ocupando la posición 15 con 14 puntos. Han mostrado inconsistencia, alternando buenas victorias como el 3-0 a Wolves con derrotas claras.
Llegan tras una dura prueba ante el Tottenham y buscarán aprovechar el factor local para sumar puntos vitales que los alejen del descenso.
Últimas noticias del Manchester City
Los Citizens de Pep Guardiola viven un momento atípico. Antes de su duelo contra Leeds, acumularon dos derrotas consecutivas: 1-2 ante Newcastle en Premier y 0-2 contra Bayer Leverkusen en Champions. A pesar de esto, se mantienen en la pelea por los primeros puestos (3° con 22 puntos antes de la J13).
Guardiola necesita recuperar la mejor versión de su equipo para no perder la estela del líder Arsenal.
Posibles alineaciones
Fulham
- Portero: Bernd Leno
- Defensas: Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon
- Centrocampistas: Alex Iwobi, Sander Berge
- Delanteros: Harry Wilson, Joshua King, Kevin, Raúl Jiménez.
Manchester City
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
- Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Phil Foden
- Delanteros: Rayan Cherki, Erling Haaland, Jérémy Doku.
Pronóstico SI
Aunque el City no llega en su mejor momento, la calidad de su plantilla es muy superior. Fulham es un equipo que intenta jugar, lo que podría dejar espacios que jugadores como Haaland y Foden saben explotar. Se espera una reacción del campeón.
Fulham 1-3 Manchester City
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.