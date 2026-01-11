PSG vs Paris FC: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Copa de Francia nos regala este lunes un enfrentamiento especial en los dieciseisavos de final. El Paris Saint-Germain, flamante campeón del Trophée des Champions y sublíder, recibe a sus vecinos del Paris FC.

Apenas una semana después de haberse visto las caras en la Ligue 1, ambos equipos se cruzan de nuevo. Para los de Luis Enrique, es un paso más hacia la defensa de su título copero; para los visitantes, la oportunidad soñada de tumbar al gigante en su propia casa y olvidar sus penas ligueras.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Paris FC?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Fecha : lunes 12 de enero

: lunes 12 de enero Horario : 15:10 (hora de EE.UU. ET), 14:10 horas (México), 21:10 horas (España)

: 15:10 (hora de EE.UU. ET), 14:10 horas (México), 21:10 horas (España) Estadio: Parc des Princes

Paris Saint-Germain FC Training Session | Glenn Gervot - PSG/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Paris FC en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2 FOX One, fuboTV, beIN Sports México TVC Deportes Totalplay España - -

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Marsella 2-1 (p) V Trophée des Champions Paris FC 2-1 V Ligue 1 Vendée Fontenay 4-0 V Copa de Francia FC Metz 3-2 V Ligue 1 Rennes 5-0 V Ligue 1

Últimos cinco partidos del Paris FC

Rival Resultado Competición PSG 1-2 D Ligue 1 US Raonnaise 3-0 V Copa de Francia Toulouse 0-3 D Ligue 1 Le Havre 0-0 E Ligue 1 Auxerre 1-1 E Ligue 1

Paris Saint-Germain FC v Paris FC - Ligue 1 McDonald's | Eurasia Sport Images/GettyImages

Últimas noticias del PSG

El equipo de Luis Enrique llega pletórico tras levantar un nuevo título el jueves ante el Marsella. Acumulan una racha de seis partidos invictos en todas las competiciones y en la Copa de Francia son una aplanadora: han ganado sus últimas 13 eliminatorias y no pierden en casa en este torneo desde 2022.

Sin embargo, las bajas obligan a ajustes. Achraf Hakimi está en la Copa África, mientras que Matvey Safonov (mano) es baja y Lee Kang-in es duda. Se espera que Lucas Chevalier ocupe la portería y que Gonçalo Ramos, autor de un doblete en la ronda anterior, lidere el ataque junto a la juventud de Barcola y Doué.

Últimas noticias del Paris FC

El "otro" equipo de París vive una realidad angustiante en la Ligue 1, ubicándose apenas cuatro puntos por encima del descenso y sin ganar en sus últimos seis partidos de liga. Su única alegría reciente fue la victoria 3-0 sobre el Raon en la ronda previa de copa.

El técnico Stéphane Gilli enfrenta un rompecabezas: tiene la enfermería llena (Lees-Melou, Traoré, Hamel) y a sus estrellas africanas (Kebbal, Krasso, Simon) disputando la AFCON. La esperanza recae en Jonathan Ikoné, quien viene de marcar un 'hat-trick' en copa, y en la experiencia de Kevin Trapp bajo palos para intentar la hazaña histórica.

FBL-KUW-FRA-CHAMPIONS TROPHY-PSG-MARSEILLE-TROPHY | YASSER AL-ZAYYAT/GettyImages

Posibles alineaciones

PSG (4-3-3)

Portero : Lucas Chevalier

: Lucas Chevalier Defensas : Warren Zaïre-Emery (lateral improvisado), Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes

: Warren Zaïre-Emery (lateral improvisado), Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes Centrocampistas : Senny Mayulu, Vitinha, Fabián Ruiz

: Senny Mayulu, Vitinha, Fabián Ruiz Delanteros: Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola.

Paris FC (4-2-3-1)

Portero : Kevin Trapp

: Kevin Trapp Defensas : N. Sangui, M. Mbow, Timothée Kolodziejczak, Otávio, Tuur Ollila

: N. Sangui, M. Mbow, Timothée Kolodziejczak, Otávio, Tuur Ollila Centrocampistas : Alimami Gory, Maxime Lopez, Vincent Marchetti

: Alimami Gory, Maxime Lopez, Vincent Marchetti Delanteros: Jonathan Ikoné, Willem Geubbels.

Pronóstico SI

Aunque es un derbi y la copa siempre da lugar a sorpresas, el PSG llega en un momento de forma muy superior. El Paris FC tiene demasiadas bajas clave y su mente está dividida con la lucha por la permanencia. El poderío ofensivo de los locales en el Parque de los Príncipes debería resolver el trámite con autoridad.

PSG 3-0 Paris FC