PSG vs Paris FC: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Copa de Francia nos regala este lunes un enfrentamiento especial en los dieciseisavos de final. El Paris Saint-Germain, flamante campeón del Trophée des Champions y sublíder, recibe a sus vecinos del Paris FC.
Apenas una semana después de haberse visto las caras en la Ligue 1, ambos equipos se cruzan de nuevo. Para los de Luis Enrique, es un paso más hacia la defensa de su título copero; para los visitantes, la oportunidad soñada de tumbar al gigante en su propia casa y olvidar sus penas ligueras.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Paris FC?
- Ciudad: París, Francia
- Fecha: lunes 12 de enero
- Horario: 15:10 (hora de EE.UU. ET), 14:10 horas (México), 21:10 horas (España)
- Estadio: Parc des Princes
¿Cómo se podrá ver el PSG vs Paris FC en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports 2
FOX One, fuboTV, beIN Sports
México
TVC Deportes
Totalplay
España
-
-
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Marsella
2-1 (p) V
Trophée des Champions
Paris FC
2-1 V
Ligue 1
Vendée Fontenay
4-0 V
Copa de Francia
FC Metz
3-2 V
Ligue 1
Rennes
5-0 V
Ligue 1
Últimos cinco partidos del Paris FC
Rival
Resultado
Competición
PSG
1-2 D
Ligue 1
US Raonnaise
3-0 V
Copa de Francia
Toulouse
0-3 D
Ligue 1
Le Havre
0-0 E
Ligue 1
Auxerre
1-1 E
Ligue 1
Últimas noticias del PSG
El equipo de Luis Enrique llega pletórico tras levantar un nuevo título el jueves ante el Marsella. Acumulan una racha de seis partidos invictos en todas las competiciones y en la Copa de Francia son una aplanadora: han ganado sus últimas 13 eliminatorias y no pierden en casa en este torneo desde 2022.
Sin embargo, las bajas obligan a ajustes. Achraf Hakimi está en la Copa África, mientras que Matvey Safonov (mano) es baja y Lee Kang-in es duda. Se espera que Lucas Chevalier ocupe la portería y que Gonçalo Ramos, autor de un doblete en la ronda anterior, lidere el ataque junto a la juventud de Barcola y Doué.
Últimas noticias del Paris FC
El "otro" equipo de París vive una realidad angustiante en la Ligue 1, ubicándose apenas cuatro puntos por encima del descenso y sin ganar en sus últimos seis partidos de liga. Su única alegría reciente fue la victoria 3-0 sobre el Raon en la ronda previa de copa.
El técnico Stéphane Gilli enfrenta un rompecabezas: tiene la enfermería llena (Lees-Melou, Traoré, Hamel) y a sus estrellas africanas (Kebbal, Krasso, Simon) disputando la AFCON. La esperanza recae en Jonathan Ikoné, quien viene de marcar un 'hat-trick' en copa, y en la experiencia de Kevin Trapp bajo palos para intentar la hazaña histórica.
Posibles alineaciones
PSG (4-3-3)
- Portero: Lucas Chevalier
- Defensas: Warren Zaïre-Emery (lateral improvisado), Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes
- Centrocampistas: Senny Mayulu, Vitinha, Fabián Ruiz
- Delanteros: Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola.
Paris FC (4-2-3-1)
- Portero: Kevin Trapp
- Defensas: N. Sangui, M. Mbow, Timothée Kolodziejczak, Otávio, Tuur Ollila
- Centrocampistas: Alimami Gory, Maxime Lopez, Vincent Marchetti
- Delanteros: Jonathan Ikoné, Willem Geubbels.
Pronóstico SI
Aunque es un derbi y la copa siempre da lugar a sorpresas, el PSG llega en un momento de forma muy superior. El Paris FC tiene demasiadas bajas clave y su mente está dividida con la lucha por la permanencia. El poderío ofensivo de los locales en el Parque de los Príncipes debería resolver el trámite con autoridad.
PSG 3-0 Paris FC
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.