Futbolistas que pasaron por el Atlético de Madrid y el Chelsea

Existe un selecto grupo de futbolistas que, a lo largo de sus carreras, han experimentado la intensa pasión y las altas exigencias de dos de los clubes más emblemáticos de Europa: el Atlético de Madrid en LaLiga y el Chelsea FC en la Premier League. A continuación te presentamos a los futbolistas más representativos que vistieron ambos jerseys.

1. Thibaut Courtois

Chelsea v Club Atletico de Madrid - UEFA Champions League Semi Final | Jamie McDonald/GettyImages

Con la difícil misión de reemplazar a De Gea, el Atlético de Madrid solicitó la cesión de aquel prometedor guardameta, aún adolescente, procedente del Chelsea.



Fue bajo la tutela del 'Cholo' Simeone que su potencial explotó, catapultándolo a la élite mundial antes de cumplir los 22 años. Dejó una huella imborrable al marcharse de vuelta a Stamford Bridge en 2014, después de haber sido una pieza clave en la consecución de una Copa, un título de Liga y de rozar la gloria máxima en la Champions League. Con los Blues consiguió un par de Premier Leagues antes de fichar con el Real Madrid a mediados de 2018.

2. Filipe Luis

Club Atletico de Madrid v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions League | Denis Doyle/GettyImages

En 2014, el Chelsea 'pescó' en el exitoso y casi invencible Atlético de Madrid que Simeone había llevado a conquistar La Liga (2013-2014). Filipe Luis fue uno de los varios jugadores colchoneros fichados por los Blues; sin embargo, el lateral brasileño no logró afianzarse en Londres.



Su paso por Stamford Bridge fue breve, regresando al Atlético de Madrid justo al finalizar la temporada. Con los Blues levantó una Premier League y una EFL Cup.Tras su regreso al Atleti, consiguió la Europa League y la Supercopa de Europa en 2018.

3. Tiago

2016-17 La Liga - Atletico de Madrid vs Athletic de Bilbao | Power Sport Images/GettyImages

Tiago Mendes inició su periplo en la élite europea al fichar por el primer Chelsea de la era Abramovich en 2004, procedente del Benfica. Aunque su paso por Londres fue discreto, consolidó su carrera con éxito en varios equipos de prestigio antes de llegar al Atlético de Madrid en enero de 2010, cedido por la Juventus.



En el Metropolitano, se convirtió en una pieza fundamental y un líder silencioso. Tras el éxito de 2014, estuvo cerca de volver a Stamford Bridge, pero su compromiso con la causa colchonera prevaleció, decidiendo quedarse en el club donde finalmente se retiró en 2017.

4. Diego Costa

Arsenal v Chelsea - The Emirates FA Cup Final | Mike Hewitt/GettyImages

Los momentos más gloriosos de la carrera de Diego Costa están intrínsecamente ligados a ambos clubes. Tras consolidarse como una de las grandes estrellas de La Liga en 2014, el Chelsea ejecutó su traspaso por más de 50 millones de euros.



En la Premier League, el delantero se reafirmó como un depredador del área durante sus tres temporadas en Stamford Bridge, antes de protagonizar un polémico y millonario regreso al Atlético de Madrid, equipo en el que militó hasta inicios de 2021. Con el Atleti consiguió una Copa del Rey, dos ligas, tres Supercopas de Europa y una UEFA Europa League. Con los Blues levantó dos Premier Leagues y una EFL Cup.

5. Álvaro Morata

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Catherine Ivill/GettyImages

Álvaro Morata ha forjado su carrera saltando entre algunos de los clubes más prestigiosos de Europa. Tras una primera etapa en la Juventus, el Chelsea lo incorporó procedente del Real Madrid en un traspaso que alcanzó los 66 millones de euros. Posteriormente, el Atlético de Madrid se hizo con sus servicios, completando el círculo de los grandes de España. Con los Blues solamente ganó una FA Cup. Con los Colchoneros, con quienes vivió dos etapas, no pudo conseguir ni un título.

6. Fernando Torres

Atletico Madrid's Fernando Torres celebr | JOSE JORDAN/GettyImages

El caso de Fernando Torres personifica la pasión y el cariño a un equipo. El 'Niño' es una leyenda indiscutible del Atlético de Madrid, el club de su vida, que dejó en 2007 para convertirse en estrella del Liverpool.



Su traspaso al Chelsea en 2011, si bien fue un movimiento que le permitió ganar la Champions League y la Europa League, estuvo marcado por un periodo de sequía goleadora y crítica. Finalmente, regresó a su hogar colchonero para cerrar el círculo de su carrera, demostrando que su corazón siempre latió con los colores rojiblancos. Con el Atleti levantó la Europa League en 2018.

7. Radamel Falcao

Chelsea v Southampton - Premier League | Jordan Mansfield/GettyImages

Radamel Falcao, otro delantero de talla mundial, se suma a este listado. Después de deslumbrar en el Porto, el Atlético de Madrid invirtió 45 millones de euros para incorporarlo. En la capital española, el 'Tigre' alcanzó su máximo esplendor, pero tras su traspaso al Mónaco, su carrera tomó un giro distinto. El club francés lo cedió consecutivamente al Manchester United y al Chelsea.



Desafortunadamente, estas cesiones a la Premier League no le brindaron la fortuna esperada. Con el Atleti una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa. Con los Blues no levantó ningún título.

8. Maniche

Atletico de Madrid's new signing Portugu | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Maniche, campeón de Europa y pieza esencial en el mediocampo del Oporto de José Mourinho, tuvo una trayectoria llena de movimientos. Tras un breve paso por el Dinamo de Moscú en 2005, fue el propio Mourinho quien lo 'rescató' para el Chelsea. Después de medio año en Londres, el mediocampista recaló en el Atlético de Madrid, donde forjó una etapa de tres temporadas.



Curiosamente, su conexión con el técnico portugués se mantuvo, ya que fue cedido al Inter de Milán por seis meses mientras jugaba para el club colchonero. Formó parte de la plantilla de los Blues que consiguió la Premier League en la temporada 2005-2006. Con los Colchoneros ganó la Copa Intertoto en 2007.

9. Mateja Kežman

Chelsea V Manchester United, Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Mateja Kežman fue una de las grandes apuestas ofensivas de José Mourinho y Roman Abramovich en el naciente proyecto del Chelsea. Llegó a Londres en 2004 procedente del PSV Eindhoven con una gran reputación goleadora, pero no logró afianzarse, permaneciendo tan solo la temporada 2004-2005.



El delantero se trasladó al Atlético de Madrid por nueve millones de euros, pero tampoco encontró su mejor forma en la capital española. Su breve periplo colchonero finalizó rápidamente en junio de 2006, cuando partió hacia el Fenerbahçe. El serbio fue parte de la plantilla de los Blues que consiguió una Premier League y una Community Shield. Con los Colchoneros no ganó nada.

10. Jesper Gronkjaer

Manchester United v Chelsea | Clive Brunskill/GettyImages

Jesper Grønkjær, el extremo danés, fue fichado por el Chelsea en 2001, proveniente de la prolífica cantera del Ajax. Tuvo tres temporadas de buen desempeño en Londres, pero su salida del club inglés lo llevó a una breve escala de seis meses en el Birmingham. Fue en el mercado invernal cuando el Atlético de Madrid lo incorporó. Desafortunadamente, el danés no logró adaptarse a la disciplina rojiblanca y su estancia terminó al final de esa misma temporada, cuando se unió al Stuttgart.

11. Jimmy Floyd Hasselbaink

Chelsea's Jimmy Hasselbaink blows a kiss | JIM WATSON/GettyImages

El Atlético de Madrid incorporó a Jimmy Floyd Hasselbaink en 1999 como parte de una ambiciosa plantilla diseñada para la élite. Sin embargo, el equipo rojiblanco sufrió un doloroso e histórico descenso a Segunda División. A pesar del descalabro colectivo, el delantero neerlandés brilló individualmente, terminando como segundo máximo goleador de La Liga con 24 tantos.



Su paso por Madrid culminó con el amargo recuerdo de haber fallado el penalti ante el Oviedo que sentenció el 2-2 y el descenso. Inmediatamente, el Chelsea lo fichó por 23 millones de euros, donde se consolidó como una figura clave durante cuatro temporadas a base de goles. Con los Blues ganó una Charity Shield en el 2000.

12. Connor Gallagher

Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Conor Gallagher representa la nueva generación de jugadores que transitan este puente entre Londres y Madrid. Formado en la cantera del Chelsea, el mediocampista inglés consiguió su primer gran título con los Blues al coronarse campeón de la Europa League en la temporada 2018-2019.



Su trayectoria dio un salto definitivo a mediados de 2024, cuando fichó por el Atlético de Madrid en una operación que se cerró por una cifra cercana a los 42 millones de euros. Tras su llegada, Gallagher ha demostrado una rápida adaptación al fútbol español, convirtiéndose en una pieza consistente y de confianza en las alineaciones del 'Cholo' Simeone.