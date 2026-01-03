Futbolistas que quedan como agentes libres en 2026 y que podrían llegar gratis a la Liga MX

Desde que terminó el año una gran cantidad de futbolistas quedaron habilitados para poder negociar sus traspasos de forma libre con el club que ellos deseen, siendo los casos de Robert Lewandowski o Ibrahima Konaté los que más revuelo han causado hasta el momento, ya que no se sabe qué les deparará el destino.

Situación similar a la que se vive en la Liga MX, en donde algunos jugadores terminaron su vínculo con los clubes o caso contrario, hombres que podrían llegar al balompié azteca ya que hoy son agentes libres.

Para este Clausura 2026 las reglas han cambiado y se tiene un lapso más amplio de tiempo para poder realizar fichajes, ya que acorde al Reglamento de Competencia de la Liga MX, el periodo de registro comenzó este jueves 01 de enero de 2026 a las 8:00 horas y cerrará a las 19:00 horas del lunes 09 de febrero de 2026.

Ante esto, te dejamos una lista de jugadores que hoy no tienen contrato y que podrían llegar a diversos clubes de la Liga MX para este 2026.

1. Josef Martínez

Los ojos de la Liga MX se han posado últimamente sobre algunos futbolistas de la Major League Soccer y en el caso de Martínez no es la excepción, ya que al finalizar contrato con el San José Earthquakes, México sería su siguiente destino.



En las pasadas semanas se supo que el venezolano era agente libre y de inmediato en la órbita de los Xolos de Tijuana comenzó el sondeo para hacerse de sus servicios de cara al Clausura 2026.

2. Dele Alli

Desde mediados de año pasado comenzaron los rumores de la posible llegada del inglés a la Liga MX, específicamente para vestir la camiseta de Rayados del Monterrey y ahora que es agente libre, esto volvió a hacer ruido.



Esta es la segunda ocasión que este hombre de apenas 29 años se queda libre. Jugaba para el Como de Italia y aparentemente ya no entró en planes de su directiva, por lo que se encuentra en búsqueda de oportunidades.

3. Luka Jovic

En el pasado ya se ha mencionado la posibilidad de que este hombre llegue al balompié azteca, en concreto con el Cruz Azul y ahora que terminó contrato con el AEK Atenas todo apunta a que podría ser una opción viable.



Con 28 años el serbio todavía tiene un recorrido importante y mucha experiencia luego de haber militado en clubes como el Milan, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, entre algunos otros.

4. Adama Traoré

En repetidas ocasiones este futbolista ha mencionado que le gustaría formar parte del Club América en el certamen mexicano y ahora que es agente libre han comenzado a surgir rumores sobre su posible llegada a Coapa.



Traoré ha jugado para el Futbol Club Barcelona, Fulham o Aston Villa y a sus 29 años caería de maravilla en la Liga MX en búsqueda de serle fiel al equipo de sus amores.

