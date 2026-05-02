Gabriel: el 'Toro' Fernández sigue sin llegar a un acuerdo para renovar con Cruz Azul

Mientras la Máquina Celeste de la Cruz Azul se prepara para visitar al Atlas de Guadalajara en el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Clausura 2026, diversos medios han dado a conocer una información que alteraría los planes de los cementeros de cara al próximo semestre.

Se trata de Gabriel: el 'Toro' Fernández, quien, a pesar de tener buenos números con la camiseta celeste, continúa sin poder llegar a un acuerdo para renovar su contrato, el cual estaría próximo a vencerse.

Si bien es cierto que el contrato vence hasta diciembre, el aún jugador de Cruz Azul puede empezar a negociar con otros clubes desde este mismo verano. Una situación que no le conviene para nada a los cementeros, puesto que la atención y la entrega del atacante en cuestión no estaría depositada exclusivamente en la causa celeste.

Evidentemente, la situación puede estar relacionada con el hecho de que el Cruz Azul aún no ha dado a conocer quién será su nuevo director técnico a partir de la próxima temporada. Joel Huiqui aparece como un interino, difícilmente sea él quien se quede en el banquillo para un proyecto a largo plazo.

Los cementeros no pueden hacer renovaciones a largo plazo si aún no conocen quién será el estratega que guiará el barco. Por lo pronto, la Máquina Celeste de la Cruz Azul está plenamente concentrada en su partido del próximo sábado, cuando visiten al Atlas del Guadalajara en busca de arrancar con el pie derecho su participación en la liguilla por el campeonato mexicano. La mente está puesta en la obtención de la novena estrella.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Centrocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi.

Delanteros: Gabriel Fernández.

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