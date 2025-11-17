Gabriel está lesionado: ¿cuál es el diagnóstico y la posible fecha de regreso de la estrella del Arsenal?

El Arsenal ha vuelto a lamentar su mala suerte con las lesiones durante el parón internacional de noviembre, ya que su defensa estrella, Gabriel, se une a la creciente lista de lesionados.

En su regreso al Emirates Stadium con Brasil, el jugador de 27 años de edad tuvo que ser sustituido en la segunda parte de la victoria amistosa de su equipo por 2-0 contra Senegal el 15 de noviembre. Naturalmente, la afición del Arsenal teme lo peor en su lucha por la gloria en la Premier League y su primer título de la Champions League.

Gabriel ha sido fundamental para el éxito del Arsenal esta temporada, deslumbrando en una defensa impenetrable y destacando por sus aportaciones ofensivas a balón parado. Los Gunners no pueden permitirse perder al central durante las fiestas navideñas.

Estas son las últimas noticias sobre la lesión del defensa del Arsenal.

¿Qué lesión tiene Gabriel?

Gabriel (en el centro) fue sustituido en el amistoso de Brasil contra Senegal | Ryan Pierse/GettyImages

Todo parecía ir viento en popa para Gabriel en el norte de Londres contra Senegal, pero la situación cambió drásticamente poco después de cumplida una hora de juego. El jugador del Arsenal se lastimó sin balón y pronto abandonó cojeando el césped del Emirates con una expresión de preocupación en el rostro.

Posteriormente, la selección brasileña confirmó que Gabriel había sufrido una lesión en la ingle contra Senegal, lo que se suma a sus recientes problemas físicos. El defensa se perdió un total de 19 partidos entre su club y la selección debido a tres lesiones distintas en la temporada 2024-25, y su ausencia resultó costosa en momentos clave para los Gunners.

¿Cuándo volverá Gabriel tras su lesión?

Mikel Arteta teme lo peor con la lesión de Gabriel | George Wood/GettyImages

En este momento se desconoce el tiempo de recuperación de Gabriel. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, admitió no estar seguro de la gravedad de la lesión del central tras el pitido final en Londres.

“¿Grave? No lo sé. Sufrió una lesión en el aductor”, declaró el técnico italiano.

“Lo lamentamos mucho, estamos muy decepcionados. Cuando un jugador se lesiona, uno espera que se recupere bien y pronto”, agregó Ancelotti.

Las lesiones de aductor pueden tardar de semanas a meses en sanar, dependiendo de la gravedad de la dolencia. Dado el próximo calendario del Arsenal, Mikel Arteta sin duda estará deseoso de que Gabriel se recupere rápidamente.

El Arsenal afronta una semana crucial tras su regreso de las competiciones internacionales, comenzando con el derbi del norte de Londres en casa contra el Tottenham Hotspur el 23 de noviembre. Los hombres de Arteta recibirán después al Bayern de Múnich en la Champions League, antes de viajar a la capital para visitar a su acérrimo rival, el Chelsea.

