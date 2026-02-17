Galatasaray vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones
Han sido pocas las veces que el Galatasaray y la Juventus de Turín se ven las caras en una competición europeo y ahora lo volverán a hacer. Los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League serán el escenario perfecto para ver este duelo entre dos equipos que en el presente tienen dos realidades muy distintas en sus respectivas ligas.
Por su parte los turcos marchan en la primera plaza por encima del Fenerbahce con 55 unidades conseguidas hasta el momento y con Mauro Icardi en un gran momento. Mientras que los italianos son quintos de manera momentánea y parecen no encontrar el rumbo ya que han tenido una seguidilla de resultados no tan favorables.
La última vez que se vieron las caras fue justamente en la temporada 2012/13 de este certamen de clubes, ahí Wesley Sneijder marcó el único tanto del encuentro a los 85 minutos para dejar fuera a los de Turín y avanzar de ronda. A la postre derrotarían al Schalke 04 y caerían contra el Real Madrid en cuartos de final.
¿A qué hora se juega el Galatasaray vs Juventus?
- Ciudad: Estambul, Turquía
- Estadio: RAMS Park
- Fecha: martes 17 de febrero
- Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP
- Árbitro: Danny Makkelie (NED)
- VAR: Bastian Dankert (GER)
Historial de enfrentamientos directos entre Galatasaray y Juventus (últimos cinco partidos)
- Galatasaray: 2
- Empate: 2
- Juventus: 1
- Último partido entre ambos: 11/12/2013 - Galatasaray 1-0 Juventus - Champions League Jornada 6
Últimos 5 partidos
Galatasaray
Juventus
Galatasaray 5-1 Eyupspor
Inter 3-2 Juventus
Rizespor 0-3 Galatasaray
Juventus 2-2 Lazio
Galatasaray 3-1 Istanbulspor
Atalanta 3-0 Juventus
Galatasaray 4-0 Kayseirspor
Parma 1-4 Juventus
Manchester City 2-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
¿Cómo ver el Galatasaray vs Juventus por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Paramount+, TUDN USA, UniMás y TUDN.com
México
TNT Sports y HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones y Movistar+
Últimas noticias del Galatasaray
Curiosamente en esta ronda de la Champions League se dará el duelo entre dos equipos que disputan por saber quién se queda con los servicios de Mauro Icardi y es que Luciano Spalletti ya ha afirmado que el argentino de 32 años podría pasar en las próximas semanas a formar parte de la Juventus.
Tengo mucho que decir sobre Osimhen. También me gusta hablar de Icardi. Ambos, a su manera, tienen el grupo sanguíneo número 9. Tienen cualidades indudables; con ellos dos tienes todos los planes: plan A, plan B, plan CLuciano Spalletti
Los nuevos fichajes Noa Lang, Yáser Asprilla y Sacha Boey se han sumado a la convocatoria de Buruk, mientras que Renato Nhaga y Can Armando Güner se quedaron fuera.
Posible alineación del Galatasaray contra Juventus (4-4-2): Ugurcan Cakir; Sacha Boey, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren; Yunus Akgun, Ilkay Gundogan, Mariano Lemina, Noa Lang; Víctor Osimhen, Mauro Icardi
Últimas noticias de la Juventus
El escándalo vuelve a posarse sobre la Juventus de Turín y es que en el encuentro de la pasada jornada de la Serie A contra el Inter de Milán, se desató la polémica. Algunas decisiones arbitrales que, aparentemente, son tendenciosas y podrían ser juzgadas como posibles amaños, aunque Federico la Penna ya afirmó que sí tuvo algunos errores en el encuentro.
Una jugada al minuto 42 que propició la expulsión de Pierre Kalulu fue el detonante para que Luciano Spalletti y su cuerpo técnico se fueran encima del colegiado ya que consideraron que la jugada no estuvo bien marcada. Además, llamó la atención el sobresalto de los jugadores del Inter que celebraron como si hubieran marcado un gol.
La Juve podría quedarse sin los delanteros Dušan Vlahovic y Arkadiusz Milik, lesionados. El recién llegado Jonathan David se ha consolidado como el hombre clave de los Bianconeri tras un inicio de temporada flojo.
Posible alineación de la Juventus contra Galatasaray (4-5-1): Michele di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso; Chico Conceicao, Manuel Locatelli, Fabio Miretti, Kenan Yildiz, Weston McKennie; Jonathan David
Pronóstico SI Fútbol
Una de las sorpresas la podría dar el Galatasaray, quien tiene como estandartes a Mauro Icardi y a
Víctor Osimhen, jugadores que vienen marcando goles y se verán las caras contra una Juve que no puede hilvanar dos partidos con triunfo desde hace cinco encuentros. El partido tendrá goles en ambas porterías, pero con una ligera ventaja para los ahora locales.
Galatasaray 2-1 Juventus
