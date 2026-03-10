Galatasaray vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputará la ida de los octavos de final entre el Galatasaray y el Liverpool en la UEFA Champions League 2025/26.

El cuadro turco viene de eliminar a la Juventus de Turín en los playoffs con un marcador global de 5-7 cerrando en casa de los italianos en tiempos extras, la visita se encargó de marcar dos goles en la prórroga con anotaciones de Victor Oshimen y Yilmaz; mientras que, los Reds se clasificaron de manera directa al ser terceros de la fase de liga ganando cinco partidos y solo perdiendo dos.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambos clubes en sus aspiraciones por conseguir avanzar de ronda.

Pronóstico SI Fútbol

Este partido será muy competido, ya vimos de lo que es capaz el conjunto turco que siempre es visto como la víctima. El RAMS Park puede ser un anfiteatro feroz, y el Liverpool ya ha caído en Estambul esta temporada. Esa experiencia en septiembre podría ayudar al equipo de Slot pero la afición del Galatasaray está lista para ser aún más ruidosa al disfrutar de su primera experiencia en los octavos de final de la Champions League en 12 años.

El equipo turco bien podría darle un susto al cuadro inglés que si bien ha tenido un buen desempeño en Europa, en la Premier no lo ha hecho mejor, por lo que en este primer duelo no sería descabellado un empate con varios goles.

Galatasaray 2-2 Liverpool.

¿A qué hora se juega el Galatasaray vs Liverpool?

Ciudad : İstanbul, Turquía

: İstanbul, Turquía Estadio : Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park

: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park Fecha : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo Hora: 13:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 19:45 ESP

Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park será la sede del partido | OZAN KOSE/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Galatasaray y el Liverpool (único partido)

Galatasaray : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Liverpool: 0

Último partido entre ambos: 30/09/25 - Galatasaray 1-0 Liverpool - UCL

Últimos 5 partidos

Galatasaray Liverpool Alanyanspor 2-1 Galatasaray 03/03/26 Wolves 2-1 Liverpool 03/03/26 Galatasaray 3-1 Alanyanspor 28/02/26 Liverpool 5-2 West Ham 28/02/26 Juventus 3-2 Galatasaray 25/02/26 Nottingham 0-1 Liverpool 22/02/26 Konyaspor 2-0 Galatasaray 21/02/26 Liverpool 3-0 Brigthon 14/02/26 Galatasaray 5-2 Juventus 17/02/26 Sunderland 0-1 Liverpool 11/02/26

¿Cómo ver el Galatasaray vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA y ViX México tabii España tabii

Últimas noticias de Galatasaray

La UEFA prohíbe al Galatasaray que sus aficionados acudan a Anfield en el partido contra el Liverpool. La UEFA prohíbe la entrada al equipo turco por altercados en el partido contra la Juventus.

Los altercados durante el partido de la semana pasada dejaron heridos a un hombre y a su hija debido a los fuegos artificiales lanzados por el Galatasaray, dirigidos directamente a los seguidores de la Juventus. Como consecuencia, la UEFA ha prohibido al equipo vender entradas a los aficionados y le ha impuesto una multa de 40.000 euros.

En lo estrictamente deportivo, el Galatasaray se encuentra en una situación delicada disciplinaria el con siete jugadores apercibidos y que podrían perderse la vuelta si ven una cartuliana amarilla. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen y Noa Lang están en riesgo de suspensión.

La afición del Galatasaray no podrá ir al Anfield | Anadolu/GettyImages

Posible alineación de Galatasaray (4-3-3): Uğurscan Çakır; Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel. Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün; Noa Lang; Victor Oshimen.

Últimas noticias de Liverpool

Diferentes medios en Europa ubican la cifra que Sporting pediría por Luis Suárez en más de 50 millones de euros. El colombiano tiene largo contrato en Portugal, pero ya tiene 28 años, por lo cual, su valor de mercado no puede ser aún más, pese a su gran nivel.

El Liverpool viene de un mercado importante en la delantera, fichando a jugadores como Ekitike o Isak, no obstante, ninguno de los 2 delanteros pudo ser determinante en esta temporada. De ahí que, se sigan explorando diferentes opciones.

Liverpool tiene en la mira a Luis Suárez | Eurasia Sport Images/GettyImages

Para este encuentro, Slot contará con varias bajas. Alisson se perderá el partido tras experimentar molestias en el entrenamiento del lunes, mientras que Alexander Isak es baja debido a una fractura de pierna. Los reds tampoco contarán con Conor Bradley, Giovanni Leoni y, muy probablemente, Wataru Endo probablemente no volverán a jugar esta temporada.

Posible alineación de Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké.

