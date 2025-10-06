Germán Berterame supera a Sergio Canales y es el máximo goleador de Rayados en el Apertura 2025

Sergio Canales es considerado, por muchos aficionados al Club de Fútbol Monterrey, el mejor extranjero que ha llegado al equipo desde que se marchó el histórico Humberto Suazo. Lo colocan por encima de Rogelio Funes Mori, incluso, aunque el argentino ganó múltiples campeonatos con la Pandilla y el español no ha podido dar la vuelta olímpica.

Germán Berterame, por su parte, vive una situación un tanto similar a la que que sufrió Rogelio Funes Mori en su momento. El argentino (nacionalizado mexicano), es ya top 10 de goleadores en la historia de Rayados, y, sin embargo, no termina por convencer a sus propios aficionados.

El ex jugador del Atlético San Luis no se da por vencido. Aprovecha con creces cada oportunidad que Domenec Torrent le da, y, con el doblete de esta noche frente a los Xolos, ha llegado ya a ocho anotaciones en lo que va del torneo de Apertura 2025.

Es el máximo goleador de Rayados de Monterrey, dejando atrás, incluso, a uno de los consentidos de la afición albiazul, el español Sergio Canales.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Rayados de Monterrey podría empatar en puntos al líder Toluca

Con el resultado hasta el momento entre Rayados y los Xolos de Tijuana (2-2), el Club de Fútbol Monterrey estaría llegando a 26 unidades. Se mantendría en el tercer lugar de la tabla general, solo por debajo de las Águilas del América, que tienen 27 puntos, y del líder Toluca, que cuenta con 28.

Si los dirigidos por Domenec Torrent suman de a tres, regresarían a la ciudad de Monterrey empatados en puntos con Toluca, y el liderato general de la competencia, el cual le perteneció a la escuadra regiomontana durante varias jornadas, volvería a quedar al alcance de sus manos.

Queretaro v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Qué sigue para Rayados?

Una vez que culmine este emocionante partido, la Pandilla, así como el resto de los equipos de la Liga MX, tendrá un parón de una semana, a razón de la fecha FIFA. Volverían a las canchas hasta el sábado 18 de octubre, cuando reciban la visita de los Pumas de la UNAM.