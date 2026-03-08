Gignac le da el triunfo a Tigres, en lo que sería su último clásico frente a Rayados

Cuando la pelota conectó con la red, muchos aficionados de Tigres dudaron al momento de celebrar. De una estaba el miedo. La duda. El temor de que el silbante aplicara con André-Pierre Gignac lo que aplicó con Rodrigo Aguirre, por sorprenderlo en fuera de lugar.

La otra razón, sin embargo, tenía más peso. Y era la real. Que el gol que presenciaron representara, sí, el triunfo de Tigres ante Rayados en una edición más del clásico regio. El último de André como futbolista de Tigres. Por eso el silencio. Por atestigurar un final de película, de acuerdo, pero final al fin y al cabo.

GRÍTALO, CELEBRALO Y DISFRÚTALO, DON ANDRÉ PIERRE GIGNAC👏👏👏👏



Este, quizá, sería el último Clásico Regio del francés

😭 pic.twitter.com/lPnkGBNEN3 — FOX (@somos_FOX) March 8, 2026

La estampa del festejo al finalizar el encuentro, con Guido Pizarro dejando a un lado el traje de entrenador para celebrar como un amigo más, con ahora comentaristas como Jorge Torres Nilo botando el micrófono para abrazar al francés, reflejan lo que ha sido Gignac para este equipo. Un antes y un después. Una razón para dejar siempre la vela prendida y jamás claudicar.

Porque el partido bien pudo resolverse desde la primera mitad. Tigres impuso condiciones de forma contundente desde el arranque del compromiso hasta al minuto 60, aproximadamente. El Club de Fútbol Monterrey aprovechó la falta de contundencia de los locales y respiró un poco... sin inquietar demasiado.

No obstante, cuando ya todo parecía encaminado a un triste empate, Joaquim Pereira, que no la había pasado nada bien en los últimos cotejos y que incluso estaba en duda para el clásico regio frente a Rayados, filtró un balón perfecto para Gignac, quien ingresó al área con el hambre de un debutante y resolvió raso, con la pierna derecha. La de siempre. La que le permitió a Tigres ganar lo que tuviera delante de sí.

Y el 'Volcán' estalló de emoción. Y Tigres ganó 1-0 un partido que lo mete de lleno a la pelea por los primeros lugares de la tabla general. Que condena a Rayados a no dejar ir más puntos, de lo contrario, podrían quedarse fuera, incluso, de los ocho primeros.

