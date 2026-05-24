¿Gignac renovará por 6 meses más con el equipo de Tigres? Esto es lo que se sabe al momento

Hablar de André-Pierre Gignac, es hablar del máximo goleador en la historia del fútbol regiomontano, un verdadero referente en el balompié nacional. Sus goles cautivaron a propios y a extraños, llevando a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León a niveles inimaginables.

Llegó al conjunto felino en el verano del 2015, y desde entonces ha ganado un total de cinco títulos de Liga MX y una CONCACAF Champions CUP, además de haber disputado una final por la Copa Libertadores de América y una final del mundo ante el Bayern Múnich.

Sin embargo, el tiempo no distingue a los genios de los hombres comunes. Los años transcurren igual para todos, y el astro francés no es la excepción. A sus 40 años de edad, André-Pierre Gignac está por vivir lo que podría ser su último partido como futbolista profesional, o al menos con la 'U' de Nuevo León.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Jam Media/GettyImages

El encuentro en cuestión se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo, cuando se enfrenten a los Diablos Rojos del Toluca en la final por la CONCACAF Champions CUP. Un duelo que tendrá tintes de revancha por lo vivido en la final por el torneo de Apertura 2025, recién en diciembre del año pasado.

Hasta hace algunas cuantas semanas, la información era que André no renovaría más con el equipo de Tigres. Se le hizo incluso un homenaje en la fecha número 17 por el torneo de Clausura 2026, por ser el último encuentro como local que disputaría con la 'U' de Nuevo León.

Sin embargo, en los últimos días comenzó a surgir el rumor de que, en caso de que Tigres derrote al Toluca en la final por la CONCACAF Champions CUP, existe la posibilidad de que Gignac renueve el vínculo contractual con el conjunto felino por al menos seis meses más, para que así se despida en la copa intercontinental, en donde existen amplias posibilidades de que Tigres se enfrente al PSG, acérrimo rival del Marsella, club del cual André es hincha desde la niñez.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSG | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

Con información de Vladimir García, esto se trataría simplemente de un rumor, y el futuro de Gignac estaría decretado independientemente de lo que suceda en la final. No seguiría más con el equipo de Tigres... o al menos no como jugador.

Mauricio Doehner, un hombre importante dentro de la institución, ya le habría comunicado a Gignac que no lo renovarán. Y aunque el día 1° de junio Carlos Emilio González entre como nuevo presidente de la escuadra auariazul, la decisión de no renovar al francés es un tema cerrado desde hace tiempo.

La idea en Tigres es aprovechar la plaza de extranjero que Gignac deje vacante, y, si el '10' así lo desea, prepararlo desde ya para convertirlo en un importante directivo dentro de la institución, como una muestra de agradecimiento por las alegrías que brindó en sus mejores años como jugador.

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