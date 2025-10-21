Goa vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El duelo entre el FC Goa y el Al Nassr FC promete ser uno de los más llamativos de la AFC Champions League Two. La emoción en India está al máximo, sobre todo por la posibilidad de que Cristiano Ronaldo forme parte del plantel saudí que visitará Margao.

El encuentro se disputará en el estadio Fatorda, escenario que se prepara para recibir un lleno total y un ambiente de auténtica fiesta futbolera.

El Al Nassr llega con paso firme, dominando su liga y mostrando una racha arrolladora, mientras que el Goa buscará hacer valer su condición de local para sorprender al poderoso equipo de Jorge Jesús.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Goa vs Al Nassr?

Ciudad: Margao, India

Estadio: Fatorda

Fecha: miércoles 22 de octubre

Horario: 09:45hs (Este de Estados Unidos), 7:45hs (México) y 15:45hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Goa vs Al Nassr TV y Streaming online?

País Canal de TV Straeming Online Estados Unidos Fox Deportes Amazon Prime, FuboTV México Sin transmisión Caliente TV España Sin transmisión Movistar+

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival Resultado Competición Al Fateh 5-1 V Primera División de Arabia Saudita Al-Zawraa Sport Club 0-2 V Primera División de Arabia Saudita Ittihad FC 0-2 V Primera División de Arabia Saudita Jeddah Club 0-4 V Primera División de Arabia Saudita Al-Riyadh 5-1 V Primera División de Arabia Saudita

Últimos 5 partidos del Goa

Rival Resultado Competición FC Istiklol Dushanbe 2-0 D Primera División de Arabia Saudita Al-Zawraa Sport Club 0-2 D Primera División de Arabia Saudita Al-Seeb Sports Club 2-1 V Primera División de Arabia Saudita Bengaluru FC 2-1 V Primera División de Arabia Saudita Bengaluru FC 2-0 D Primera División de Arabia Saudita

Últimas noticias del Al Nassr

El conjunto comandado por Jorge Jesús atraviesa un momento brillante. Se presenta a este compromiso como líder absoluto del torneo, tras firmar un inicio impecable con 12 puntos conseguidos en sus primeros cuatro partidos.

Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

En su más reciente presentación, derrotaron 2-0 al Al-Zawraa en la Copa AFC, prolongando así una racha imponente de triunfos y marcadores abultados en cada competición que disputan. Con 14 goles anotados y únicamente uno recibido, el equipo no solo presume la mejor ofensiva del campeonato, sino también la defensa más sólida, consolidándose como la escuadra más completa del certamen.

Últimas noticias del Goa

Cristiano Ronaldo no viajó con el resto de sus ocmpañeros y no jugará este partido. Sin embargo, en los días previos, la sola posibilidad de sus assistencia disparó la venta de boletos y el orgullo futbolero en la India.

Los locales intentarán sumar sus primeros puntos del torneo, aunque saben que la tarea es más que complicada.

Posibles alineaciones

Al Nassr

Portero : Bento

: Bento Defensas : Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed

: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed Centrocampistas : Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané

: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel

Goa

Portero : Tiwari

: Tiwari Defensas : Singh, Jhingan, Pol Moreno y Sangwan

: Singh, Jhingan, Pol Moreno y Sangwan Centrocampistas : Chhetri, Timor, Fernandes, Borja Herrera y Dejan Dražić

: Chhetri, Timor, Fernandes, Borja Herrera y Dejan Dražić Delanteros: Javi Siverio

Pronóstico SI

El Al Nassr llega al duelo ante el FC Goa con un nivel arrollador, liderando su liga y con cinco victorias consecutivas que lo confirman como uno de los equipos más sólidos de Asia. Goa, en cambio, muestra irregularidad y dependerá del apoyo local en el estadio Fatorda. Si Cristiano Ronaldo finalmente juega, la diferencia podría ser aún mayor.

Goa 0-3 Al Nassr

