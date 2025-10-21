Sports Illustrated Fútbol

Goa vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

¿Jugará Cristiano Ronaldo? Esa es la duda principal para este encuentro
Jaime Garza|
El duelo entre el FC Goa y el Al Nassr FC promete ser uno de los más llamativos de la AFC Champions League Two. La emoción en India está al máximo, sobre todo por la posibilidad de que Cristiano Ronaldo forme parte del plantel saudí que visitará Margao.

El encuentro se disputará en el estadio Fatorda, escenario que se prepara para recibir un lleno total y un ambiente de auténtica fiesta futbolera.

El Al Nassr llega con paso firme, dominando su liga y mostrando una racha arrolladora, mientras que el Goa buscará hacer valer su condición de local para sorprender al poderoso equipo de Jorge Jesús.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Goa vs Al Nassr?

  • Ciudad: Margao, India
  • Estadio: Fatorda
  • Fecha: miércoles 22 de octubre
  • Horario: 09:45hs (Este de Estados Unidos), 7:45hs (México) y 15:45hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Goa vs Al Nassr TV y Streaming online?

País

Canal de TV

Straeming Online

Estados Unidos

Fox Deportes

Amazon Prime, FuboTV

México

Sin transmisión

Caliente TV

España

Sin transmisión

Movistar+

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival

Resultado

Competición

Al Fateh

5-1 V

Primera División de Arabia Saudita

Al-Zawraa Sport Club

0-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Ittihad FC

0-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Jeddah Club

0-4 V

Primera División de Arabia Saudita

Al-Riyadh

5-1 V

Primera División de Arabia Saudita

Últimos 5 partidos del Goa

Rival

Resultado

Competición

FC Istiklol Dushanbe

2-0 D

Primera División de Arabia Saudita

Al-Zawraa Sport Club

0-2 D

Primera División de Arabia Saudita

Al-Seeb Sports Club

2-1 V

Primera División de Arabia Saudita

Bengaluru FC

2-1 V

Primera División de Arabia Saudita

Bengaluru FC

2-0 D

Primera División de Arabia Saudita

Últimas noticias del Al Nassr

El conjunto comandado por Jorge Jesús atraviesa un momento brillante. Se presenta a este compromiso como líder absoluto del torneo, tras firmar un inicio impecable con 12 puntos conseguidos en sus primeros cuatro partidos.

Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro League
Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

En su más reciente presentación, derrotaron 2-0 al Al-Zawraa en la Copa AFC, prolongando así una racha imponente de triunfos y marcadores abultados en cada competición que disputan. Con 14 goles anotados y únicamente uno recibido, el equipo no solo presume la mejor ofensiva del campeonato, sino también la defensa más sólida, consolidándose como la escuadra más completa del certamen.

Últimas noticias del Goa

Cristiano Ronaldo no viajó con el resto de sus ocmpañeros y no jugará este partido. Sin embargo, en los días previos, la sola posibilidad de sus assistencia disparó la venta de boletos y el orgullo futbolero en la India.

Los locales intentarán sumar sus primeros puntos del torneo, aunque saben que la tarea es más que complicada.

Posibles alineaciones

Al Nassr

  • Portero: Bento
  • Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed
  • Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané
  • Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel

Goa

  • Portero: Tiwari
  • Defensas: Singh, Jhingan, Pol Moreno y Sangwan
  • Centrocampistas: Chhetri, Timor, Fernandes, Borja Herrera y Dejan Dražić
  • Delanteros: Javi Siverio

Pronóstico SI

El Al Nassr llega al duelo ante el FC Goa con un nivel arrollador, liderando su liga y con cinco victorias consecutivas que lo confirman como uno de los equipos más sólidos de Asia. Goa, en cambio, muestra irregularidad y dependerá del apoyo local en el estadio Fatorda. Si Cristiano Ronaldo finalmente juega, la diferencia podría ser aún mayor.

Goa 0-3 Al Nassr

Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

