Goa vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El duelo entre el FC Goa y el Al Nassr FC promete ser uno de los más llamativos de la AFC Champions League Two. La emoción en India está al máximo, sobre todo por la posibilidad de que Cristiano Ronaldo forme parte del plantel saudí que visitará Margao.
El encuentro se disputará en el estadio Fatorda, escenario que se prepara para recibir un lleno total y un ambiente de auténtica fiesta futbolera.
El Al Nassr llega con paso firme, dominando su liga y mostrando una racha arrolladora, mientras que el Goa buscará hacer valer su condición de local para sorprender al poderoso equipo de Jorge Jesús.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Goa vs Al Nassr?
- Ciudad: Margao, India
- Estadio: Fatorda
- Fecha: miércoles 22 de octubre
- Horario: 09:45hs (Este de Estados Unidos), 7:45hs (México) y 15:45hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Goa vs Al Nassr TV y Streaming online?
País
Canal de TV
Straeming Online
Estados Unidos
Fox Deportes
Amazon Prime, FuboTV
México
Sin transmisión
Caliente TV
España
Sin transmisión
Movistar+
Últimos 5 partidos del Al Nassr
Rival
Resultado
Competición
Al Fateh
5-1 V
Primera División de Arabia Saudita
Al-Zawraa Sport Club
0-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Ittihad FC
0-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Jeddah Club
0-4 V
Primera División de Arabia Saudita
Al-Riyadh
5-1 V
Primera División de Arabia Saudita
Últimos 5 partidos del Goa
Rival
Resultado
Competición
FC Istiklol Dushanbe
2-0 D
Primera División de Arabia Saudita
Al-Zawraa Sport Club
0-2 D
Primera División de Arabia Saudita
Al-Seeb Sports Club
2-1 V
Primera División de Arabia Saudita
Bengaluru FC
2-1 V
Primera División de Arabia Saudita
Bengaluru FC
2-0 D
Primera División de Arabia Saudita
Últimas noticias del Al Nassr
El conjunto comandado por Jorge Jesús atraviesa un momento brillante. Se presenta a este compromiso como líder absoluto del torneo, tras firmar un inicio impecable con 12 puntos conseguidos en sus primeros cuatro partidos.
En su más reciente presentación, derrotaron 2-0 al Al-Zawraa en la Copa AFC, prolongando así una racha imponente de triunfos y marcadores abultados en cada competición que disputan. Con 14 goles anotados y únicamente uno recibido, el equipo no solo presume la mejor ofensiva del campeonato, sino también la defensa más sólida, consolidándose como la escuadra más completa del certamen.
Últimas noticias del Goa
Cristiano Ronaldo no viajó con el resto de sus ocmpañeros y no jugará este partido. Sin embargo, en los días previos, la sola posibilidad de sus assistencia disparó la venta de boletos y el orgullo futbolero en la India.
Los locales intentarán sumar sus primeros puntos del torneo, aunque saben que la tarea es más que complicada.
Posibles alineaciones
Al Nassr
- Portero: Bento
- Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed
- Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané
- Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel
Goa
- Portero: Tiwari
- Defensas: Singh, Jhingan, Pol Moreno y Sangwan
- Centrocampistas: Chhetri, Timor, Fernandes, Borja Herrera y Dejan Dražić
- Delanteros: Javi Siverio
Pronóstico SI
El Al Nassr llega al duelo ante el FC Goa con un nivel arrollador, liderando su liga y con cinco victorias consecutivas que lo confirman como uno de los equipos más sólidos de Asia. Goa, en cambio, muestra irregularidad y dependerá del apoyo local en el estadio Fatorda. Si Cristiano Ronaldo finalmente juega, la diferencia podría ser aún mayor.
Goa 0-3 Al Nassr
