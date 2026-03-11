Griezmann pone fin a los rumores sobre su futuro y descarta irse a la MLS

Durante las últimas semanas, los rumores sobre una posible salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid generaron inquietud entre los hinchas rojiblancos. Diversas versiones apuntaban a que el delantero francés podía marcharse a la MLS, con Orlando City como uno de los destinos más mencionados para este mismo mes de marzo.

Sin embargo, el propio futbolista fue el encargado de aclarar la situación y apagar cualquier especulación. Tras la reciente victoria del Atlético por 5-2 ante el Tottenham, Griezmann aseguró que su intención es continuar en el club y enfocarse en los objetivos deportivos que quedan por delante en la temporada.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Griezmann descarta irse a la MLS

El delantero francés fue contundente al referirse a su futuro. “Estoy muy feliz aquí y disfrutando mucho. La idea es llegar a la final de la Champions League y ganar la Copa del Rey con el Atlético, que es mi sueño”, explicó.

Sus palabras llevaron tranquilidad a la afición colchonera, que en las últimas semanas temía una salida inesperada de uno de los jugadores más importantes del equipo. Griezmann atraviesa una temporada sólida y sigue siendo una pieza clave en el esquema ofensivo.

En el club, además, consideran que su continuidad es fundamental. La dirección deportiva entiende que reemplazar a un futbolista de su jerarquía no sería sencillo, tanto por su influencia dentro del campo como por su peso en el vestuario.

La Copa del Rey, un objetivo marcado

Uno de los grandes retos inmediatos del Atlético es la final de la Copa del Rey, que se disputará el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. El conjunto dirigido por Diego Simeone buscará levantar el título frente a la Real Sociedad, un trofeo que Griezmann ha señalado como una prioridad personal.

🚨💣ÚLTIMA HORA: Antoine Griezmann en Movistar.



“Yo estoy muy bien aquí y disfrutando mucho. La idea es llegar hasta la final y ganar la Copa del Rey que es mi sueño”. pic.twitter.com/erJslXIcHQ — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) March 10, 2026

El técnico argentino también se refirió a las declaraciones de su delantero y celebró su compromiso con el club. Simeone destacó la importancia del francés dentro del proyecto deportivo y valoró su influencia tanto en el juego como en el liderazgo del equipo.

Con su futuro inmediato aclarado, Griezmann se enfoca ahora en cerrar la temporada de la mejor manera posible. El Atlético continúa compitiendo en dos frentes importantes: la Copa del Rey y la Champions League, torneos en los que el delantero espera ser determinante.

Para los aficionados rojiblancos, la noticia supone un alivio. El máximo referente ofensivo del equipo seguirá liderando al Atlético en un tramo decisivo del calendario, con la ilusión intacta de conquistar un título antes de que finalice la campaña.

