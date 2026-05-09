Guardiola apoya al West Ham de cara a su partido contra el Arsenal: "Vamos, Irons"

El Manchester City cumplió con su parte para seguir soñando con el título de la Premier League. Los Citizens se impusieron ante el Brentford en la jornada 36 del futbol inglés por marcador de 3-0 con goles de Jérémy Doku, Erling Haaland y Omar Marmoush.

Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola llegó a 74 puntos y se puso a dos unidades de los Gunners a falta de tres jornadas. Este domingo 10 de mayo, el Arsenal visitará al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres, en un duelo que será importante para la definición del título.

Manchester City v Brentford - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Guardiola tuvo elogios para el Brentford y aseguró que Las Abejas fueron un rival duro. El estratega español aseguró que sufrieron en los primeros minutos del cotejo, pero que después lograron recuperarse y dar un buen juego.

Cuando se le cuestionó en conferencia de prensa sobre la carrera por el título de la liga inglesa, Guardiola admitió que los Citizens ya no dependen de sí mismos, y solamente les resta esperar que el Arsenal deje puntos en sus últimos partidos.

Estamos luchando con un equipo que está en la final de la Champions League sin haber perdido un solo partido y que ha sido líder de la liga casi toda la temporada (...) Ahora no está en nuestras manos, así que depende de que ellos pierdan puntos. Me encanta. Me encanta estar aquí (en la pelea por el título) otra vez Pep Guardiola

En un gesto que arrebató las risas de la prensa, Guardiola cruzó sus brazos, como lo hacen los aficionados del West Ham, y lanzó una consigna a favor de los Hammers: "come on you, irons".

Wonder who Pep is supporting at the London Stadium tomorrow!? 😅 ⚒️ pic.twitter.com/3DoD4UXT6P — Premier League (@premierleague) May 9, 2026

Guardiola señaló que su equipo tiene que ganar su partido pendiente ante el Crystal Palace el próximo miércoles, jugar la final de la FA Cup ante el Chelsea y visitar al Bournemouth el martes 19 de mayo.