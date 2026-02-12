Guardiola confirma las molestias físicas de Haaland tras la victoria del Manchester City

Erling Haaland vivió un encuentro intenso ante el Fulham, pero no llegó a completar los 90 minutos. El delantero noruego fue sustituido al descanso tras marcar el primer gol de el Manchester City en la victoria 3-0, debido a molestias físicas que podrían hacerle descansar en el próximo compromiso.

El entrenador Pep Guardiola explicó la situación tras el partido: "Tiene molestias. Ha sentido algo y no estaba cómodo. Con el 3-0 y los partidos que vienen, tenía sentido cambiarle". Haaland había sumado su gol número 22 en la Premier League, consolidando su liderazgo en la carrera por la Bota de Oro.

Erling Haaland, Manchester City v Fulham - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

¿Descanso estratégico para la FA Cup?

El City se enfrentará este sábado a el Salford, equipo de League Two, en los dieciseisavos de final de la FA Cup. La decisión de Guardiola de reemplazar a Haaland podría interpretarse como un descanso estratégico para preservar al delantero de cara a los próximos compromisos de la temporada.

El técnico catalán no descartó su participación definitiva: “Muchos partidos. Me dijo que no se encontraba cómodo y con la ventaja era mejor cuidarlo. Evaluaremos cómo está para el sábado”. La prudencia del City refleja la importancia de gestionar la carga física del jugador estrella, que ya ha jugado numerosos partidos entre Premier League, Champions League y copas domésticas.

El noruego ha sido fundamental para el City desde su llegada, convirtiéndose en uno de los goleadores más consistentes del mundo. Su ausencia, aunque temporal, obligaría a Guardiola a reorganizar el ataque, con opciones como Phil Foden o Julian Alvarez para suplirlo en la FA Cup.

El City sigue enfocado en mantenerse líder de la Premier League y avanzar en todas las competiciones. La gestión del físico de Haaland será clave para mantenerlo fresco y competitivo durante la recta final de la temporada, especialmente con partidos decisivos en la Champions League y la lucha por la liga inglesa.

