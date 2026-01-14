Guardiola estalla contra el VAR por el gol anulado a Semenyo frente al Newcastle

El Manchester City le ganó al Newcastle por 0-2 y logró clasificarse a la gran final de la EFL Cup, donde se enfrentará contra el ganador del duelo entre Chelsea y Arsenal de este miércoles. A pesar de la victoria, Pep Guardiola no dejó pasar una polémica decisión del VAR en un gol anulado a Antoine Semenyo, flamante incorporación Cityzen.

"Cuatro árbitros y el VAR no pudieron tomar la decisión y tuvieron que recurrir al árbitro. Sabemos cómo funciona esto y eso nos hará más fuertes. Mis jugadores estaban enfadados. Quizás el retraso del VAR nos ayudó a estar así, pero sabemos cómo funciona y nos hizo más fuertes. El ánimo está ahí, lo noto y lo huelo en cada entrenamiento", dijo Guardiola en rueda de prensa.

El Manchester City volverá a la acción este sábado enfrentándose ni más ni menos que al United en Old Trafford, con la ilusión de regalarle un nuevo triunfo a su gente y meterle presión al Arsenal en la competencia por levantar el trofeo de la Premier League. La semana próxima viajarán a Noruega para medirse con el Bodo/Glimt en el marco de la séptima jornada de la UEFA Champions League.

La crisis del VAR en el fútbol inglés

Aston Villa v Liverpool FC - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Según un informe de la BBC, el VAR ha incrementado sus errores en un 30% en el inicio de la temporada 2025/26. Sobre los 13 fallos actuales, 11 corresponden a intervenciones mal aplicadas por parte de los árbitros responsables del video. En la temporada pasada, a esta altura, solamente eran siete.

A pesar de esto, las cifras le sonríen a la FA: en la temporada 2023-24 ya había 20 errores de este tipo en la mitad de la campaña, mientras que en la 2022-23 el número alcanzaba los 23 fallos. Las decisiones corregidas por el VAR en el fútbol inglés cayeron un 17,5 %.

