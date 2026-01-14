Guardiola estalla contra el VAR por el gol anulado a Semenyo frente al Newcastle
El Manchester City le ganó al Newcastle por 0-2 y logró clasificarse a la gran final de la EFL Cup, donde se enfrentará contra el ganador del duelo entre Chelsea y Arsenal de este miércoles. A pesar de la victoria, Pep Guardiola no dejó pasar una polémica decisión del VAR en un gol anulado a Antoine Semenyo, flamante incorporación Cityzen.
"Cuatro árbitros y el VAR no pudieron tomar la decisión y tuvieron que recurrir al árbitro. Sabemos cómo funciona esto y eso nos hará más fuertes. Mis jugadores estaban enfadados. Quizás el retraso del VAR nos ayudó a estar así, pero sabemos cómo funciona y nos hizo más fuertes. El ánimo está ahí, lo noto y lo huelo en cada entrenamiento", dijo Guardiola en rueda de prensa.
El Manchester City volverá a la acción este sábado enfrentándose ni más ni menos que al United en Old Trafford, con la ilusión de regalarle un nuevo triunfo a su gente y meterle presión al Arsenal en la competencia por levantar el trofeo de la Premier League. La semana próxima viajarán a Noruega para medirse con el Bodo/Glimt en el marco de la séptima jornada de la UEFA Champions League.
La crisis del VAR en el fútbol inglés
Según un informe de la BBC, el VAR ha incrementado sus errores en un 30% en el inicio de la temporada 2025/26. Sobre los 13 fallos actuales, 11 corresponden a intervenciones mal aplicadas por parte de los árbitros responsables del video. En la temporada pasada, a esta altura, solamente eran siete.
A pesar de esto, las cifras le sonríen a la FA: en la temporada 2023-24 ya había 20 errores de este tipo en la mitad de la campaña, mientras que en la 2022-23 el número alcanzaba los 23 fallos. Las decisiones corregidas por el VAR en el fútbol inglés cayeron un 17,5 %.
