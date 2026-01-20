Guardiola explica la inesperada caída del Manchester City ante el Bodø/Glimt: “No los subestimé”

En la previa, el Manchester City partía como claro favorito para sumar los tres puntos ante el Bodø/Glimt en la Champions League. Sin embargo, el conjunto noruego dio la gran sorpresa de la jornada y se impuso por un contundente 3-1 al gigante inglés en el Aspmyra Stadion. Los Citizens firmaron una de sus noches más bochornosas en mucho tiempo, pues al minuto 58 ya perdían por tres goles, producto de un doblete de Kasper Høgh y una anotación de Jens Petter Hauge. Al 60, Rayan Cherki apareció para poner el gol de la honra y tan solo dos minutos después, Rodri vio la tarjeta roja.

Tras este resultado, el equipo dirigido por Pep Guardiola descendió hasta la sexta posición de la tabla, con el riesgo latente de seguir perdiendo puestos, y comprometió seriamente sus opciones de avanzar de manera directa a la ronda de octavos de final del torneo.

FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

En conferencia de prensa, el entrenador español Pep Guardiola se refirió a la sorpresiva derrota sufrida en la Liga de Campeones de la UEFA. El técnico fue tajante al asegurar que no subestimó al conjunto noruego y reconoció que su equipo se ha visto seriamente afectado por la acumulación de lesiones.

Sé lo buen equipo que son. No los subestimé. (Se clasificaron para las) semifinales de la Europa League la temporada pasada, lo tengo muy presente, y además tuvimos algunas lesiones de jugadores importantes. Luchamos 10 contra 11. Guardiola

El estratega español indicó que su escuadra buscará mejorar de cara a los próximos compromisos que tienen tanto en la Premier League como en la Champions League.

Tenemos que cambiar la dinámica para el próximo partido contra el Wolves y contra el Galatasaray

Los Citizens atraviesan un muy mal arranque de año. En este periodo han disputado siete partidos, con un balance de tres empates, dos derrotas y apenas dos victorias, estas últimas en la FA Cup y la EFL Cup. El conjunto dirigido por Pep Guardiola se encuentra a siete puntos del líder Arsenal en la Premier League, y además corre el riesgo de quedar fuera de los primeros ocho puestos en la Champions League.