Guardiola responde a Rooney y respalda la celebración del City tras un triunfo clave

Luego del triunfo del Manchester City ante el Arsenal, Wayne Rooney cuestionó la efusiva celebración del conjunto dirigido por Pep Guardiola, considerándola "excesiva" para un club acostumbrado a competir por grandes títulos.

El exdelantero del Manchester United lo describió como una supuesta falta de mesura, sugiriendo que la grandeza deportiva también se refleja en la manera de festejar.

La respuesta de Guardiola

Lejos de evitar la polémica, Guardiola habló en conferencia de prensa al respecto y calificó la crítica como "absurda"; además, defendió el derecho de sus jugadores a disfrutar el momento, en pleno auge de la temporada.

“Ganar cuesta muchísimo. No importa cuántos títulos tengas, siempre hay un trabajo enorme detrás”, sostuvo. Además, remarcó que mientras exista respeto hacia el rival, no hay una única forma correcta de celebrar.

🚨 Pep Guardiola: “Arsenal is top of the league. Right now, in this moment, they will be champions”. pic.twitter.com/8Z3OvsA28j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

El entrenador también contextualizó la situación y señaló que el partido ante el Arsenal, con ambos equipos disputando el liderato con apenas tres puntos de diferencia, le dio un peso anímico mayor al triunfo. "La gente puede decir las estupideces que quiera; celebraron porque sabían que si no ganábamos, se acabarían las esperanzas. Ganaron y seguimos aquí. ¿Cómo no iban a celebrarlo?", remarcó.

"Por mucho que respetes al rival y a sus aficionados, celebra como quieras. ¿Deberíamos esperar hasta el final de la temporada para celebrar? Vamos", añadió.

A su vez, destacó la importancia del acercamiento con los hinchas: “siempre les digo a los jugadores que vayan a saludar a la gente después de cada partido. Ese contacto es parte del fútbol”, explicó.

En esa misma línea, Guardiola sostiene que la celebración también es una expresión genuina del esfuerzo colectivo.

Manchester City v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Sin más lugar al conflicto, el City se enfoca en su próximo compromiso inmediato ante el Burnley, donde buscará sostener su mentalidad competitiva y la regularidad en el marcador en la carrera por el máximo estandarte del torneo doméstico.

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