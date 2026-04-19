Guardiola tras el triunfo del City ante el Arsenal: "Mantenemos la esperanza de pelear hasta el final"

El Manchester City dio un golpe de autoridad este domingo 19 de abril al vencer por marcador de 2-1 al Arsenal en el Etihad Stadium. Con este resultado, el cuadro dirigido por Pep Guardiola llegó a 67 puntos en la tabla general, solamente tres por detrás de los Gunners, y con un partido pendiente. De esta manera, los Citizens dependerán de sí mismos para conquistar el título del futbol inglés.

Al Manchester City le restan partidos ante el Burnley (visitante), Everton (visitante), Brentford (local), Bournemouth (visitante), Crystal Palace (local) y Aston Villa (local) en la última fecha del campeonato.

En conferencia de prensa pospartido, el técnico español habló sobre el triunfo ante el Arsenal y aseguró que todavía nada está definido en la carrera por el trofeo de la Premier League.

Hasta ahora, son el mejor equipo de Inglaterra (Arsenal), pero por supuesto mantenemos viva la oportunidad y la esperanza de luchar hasta el final Pep Guardiola

FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENAL | DARREN STAPLES/GettyImages

Guardiola destacó las fortalezas de los Gunners y consideró al equipo de Arteta como "uno de los equipos más competitivos que he enfrentado en mi carrera en cuanto a duelos uno contra uno".

Nosotros tuvimos el impulso, ellos tuvieron el impulso, nosotros tuvimos ocasiones, ellos tuvieron ocasiones. Al final, en este tipo de partidos, todo se decide por pequeños detalles Guardiola

Guardiola, con la mira puesta en el Burnley

El estratega del Manchester City no cayó en triunfalismos y destacó que el Arsenal sigue como líder de la competencia y tiene mejor diferencia de goles que los Citizens, en caso de que el título se definiera por este indicador.

Para finalizar, el entrenador español se mostró mesurado y señaló que su mente está puesta en el duelo del próximo miércoles 22 de abril frente al Burnley, en la jornada 34 de la Premier League.

Tenemos que disfrutarlo, celebrarlo, quedarnos con las cosas buenas, pero sin perder el enfoque. El enfoque está en que, en tres días, vamos a Burnley Guardiola