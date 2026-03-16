Guido Pizarro deslinda de responsabilidades a Rodrigo Aguirre tras su sequía de goles con Tigres

El empate sin goles entre Tigres UANL y Querétaro FC dejó varias reflexiones dentro del conjunto regiomontano. Una de ellas giró en torno al momento ofensivo del equipo y, en particular, a la sequía goleadora del delantero Rodrigo Aguirre. Sin embargo, el entrenador felino, Guido Pizarro, fue claro al descartar que el problema recaiga únicamente en un jugador.

Tras el partido, el técnico explicó que el análisis debe hacerse desde el funcionamiento colectivo del equipo y no centrarse en un solo futbolista. “Estamos conformes. No se puede hablar de un jugador cuando el funcionamiento del equipo en líneas generales no es el correcto”, señaló Pizarro al referirse al momento que atraviesa el atacante uruguayo.

"Estamos conformes. No se puede hablar de un jugador cuando el funcionamiento del equipo en líneas generales no es el correcto", dice Pizarro sobre la sequía de Rodrigo Aguirre pic.twitter.com/PjTZGtHM4U — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) March 16, 2026

Las palabras del entrenador reflejan la postura del cuerpo técnico, que considera que la generación ofensiva depende de todo el equipo. En el encuentro frente a Querétaro, Tigres tuvo la posesión durante varios tramos, pero le costó encontrar claridad en el último tercio de la cancha, lo que terminó limitando las oportunidades de gol.

El partido fue cerrado y con pocas emociones. El conjunto regiomontano intentó imponer condiciones, aunque se encontró con un rival bien organizado en defensa que logró neutralizar la mayoría de los intentos ofensivos. A pesar de algunos acercamientos, el gol nunca llegó.

Querétaro, por su parte, apostó por un planteamiento conservador, priorizando el orden defensivo y buscando aprovechar espacios al contragolpe. No obstante, tampoco logró generar peligro constante, por lo que el marcador terminó sin movimientos.

Con este resultado, Tigres alcanzó 17 puntos después de 11 jornadas disputadas y se ubica en el séptimo lugar de la tabla general del torneo.

Ahora, el equipo deberá cambiar rápidamente de enfoque. El próximo jueves enfrentará un desafío importante en la CONCACAF Champions Cup, cuando reciba a FC Cincinnati en la vuelta de los octavos de final. El conjunto felino llega con la obligación de remontar el 3-0 sufrido en el partido de ida.

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