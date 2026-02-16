Guido Pizarro habla sobre Nicolás Ibáñez, quien le marcó gol a Tigres en la victoria del Cruz Azul

En lo que pintaba para ser uno de los partidos más atractivos de la jornada, la Máquina Celeste de Cruz Azul recibió a Tigres UANL en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, inmueble que fungió como casa del conjunto cementero durante el torneo Clausura 2026, para disputar el duelo correspondiente a la jornada número seis.

Ambas escuadras llegaron a este compromiso con 10 unidades en la tabla general. El ganador alcanzaría los 13 puntos y se colocaría en el segundo lugar del campeonato, todavía a cinco del líder, Chivas Rayadas del Guadalajara, que mantiene paso perfecto en este arranque de campaña y se encuentra a dos triunfos de igualar el mejor inicio de su historia, conseguido en el torneo Bicentenario 2010.

Uno de los puntos que más atención generó fue el reencuentro de Nicolás Ibáñez con Tigres. El delantero argentino, que vivió una etapa irregular con el conjunto felino, tuvo bajo el mando de Guido Pizarro un periodo en el que recibió continuidad y confianza, respondiendo con goles en distintos encuentros. Sin embargo, con el paso del tiempo su rendimiento volvió a caer, situación que terminó marcando su salida del club y abrió un nuevo capítulo en su carrera con Cruz Azul.

Esto fue lo que declaró Guido Pizarro sobre su reencuentro con Nicolás Ibáñez:

“Sí, fue un gusto saludarlo, él es un gran chico, siempre lo he declarado, acá el grupo lo quiere mucho y desearle lo mejor a él y a su familia.” 🗣️



Guido Pizarro sobre Nicolás Ibáñez 🙌

En el terreno de juego, el partido se mantuvo parejo durante buena parte del trámite. El marcador se abrió hasta el minuto 56, cuando un centro al área provocó un autogol de Joaquim Pereira, quien conectó de cabeza y terminó venciendo a su propio guardameta. El tanto inclinó el desarrollo a favor del conjunto celeste.

Minutos después, Ibáñez apareció dentro del área para marcar el 2-0 ante su exequipo, firmando su primer gol de liga con Cruz Azul. Tigres reaccionó al minuto 70 con el descuento del argentino Ángel Correa, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Cruz Azul se consolidó en la parte alta de la tabla. Tigres, por su parte, recibirá a los Pachuca el viernes 20 de febrero en el ‘Volcán’ Universitario, donde buscará recuperar el camino de la victoria tras un arranque de campaña con tres triunfos, un empate y dos derrotas.

