Guido Pizarro renovaría con Tigres UANL hasta diciembre del 2027

En su primer año como director técnico profesional, Guido Pizarro logró meter al equipo de Tigres UANL a una final por el campeonato mexicano, y se quedó verdaderamente cerca de cumplir el anhelado objetivo, pero cayeron en penales, frente al Toluca.

Actualmente tiene al conjunto felino en cuartos de final de la CONCACAF Champions CUP, luego de remontar un 3-0 frente al Cincinnati FC en la llave de octavos de final y son sextos en la tabla general por el Clausura 2026, con 17 puntos, tras 11 fechas disputadas.

En este contexto, los altos mandos de Tigres UANL habrían decidido renovar el contrato del estratega argentino, Guido Pizarro, al frente del conjunto auriazul. La información la brindó el periodista deportivo Vladimir García, en exclusiva para los espacios de TUDN.

Cabe recordar que hace poco más de un mes, Guido Pizarro declaró, en el programa de radio en Monterrey: La Hora de Willie, que ya estaba todo encaminado para una renovación de dos años más con el equipo de Tigres UANL.

Situación que generó opiniones divididas entre los propios aficionados de la 'U', pues si bien hay muchos que confían plenamente en el proyecto del 'Conde' de Lanús, otros tantos dudan que ya tenga realmente las credenciales suficientes como para dirigir a uno de los clubes más importantes del balompipe nacional.

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Al margen de las opiniones, los números de Guido Pizarro son positivos. Con él en el banquillo, Tigres UANL ha avanzado a la siguiente ronda en todas las llaves de eliminación directa que cerraron jugando como locales. En su primer torneo completo, solo tuvo una derrota, la mejor marca del equipo en la historia, y en dicho certamen, también tuvieron su mejor goleada (7-0 ante el Puebla).

Además, el vínculo que mantiene con las actuales figuras de la institución lo legimitan como una opción inmejorable para llevar a Tigres UANL al siguiente nivel, con fichajes importantes, como el de Ángel Correa, el cual se dio, en gran medida, gracias a las gestiones del 'Conde' de Lanús.

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