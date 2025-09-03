Guillermo Ochoa vuelve a ser vinculado con equipo de la Liga MX

Pese a que se daba por hecho que el guardameta Guillermo Ochoa continuaría su carrera en Europa para estar en forma y llegar en plena condición al Mundial 2026, eso no pasará por ahora. El canterano americanista estuvo cerca de estampar su firma con el Burgos FC de la Segunda División de España, pero al final quedó descartado y se firmó a otro cancerbero.

¿CUÁL SERÁ SU PRÓXIMO DESTINO?



Guillermo Ochoa no será nuevo jugador de Burgos en la Segunda División de España, y ahora su futuro es incierto previo al Mundial 2026.



Aunque el mercado de fichajes cerró este 1 de septiembre, al ser agente libre todavía puede firmar…

Supuestamente, el conjunto español quiso cambiar las condiciones para que el cinco veces mundialista se uniera a sus filas, por ese motivo, todo se cayó. El diario español Marca expuso que Paco Memo ya estaba en el país ibérico para ultimar los detalles, pero al decirle que había que cambiar un punto del contrato relacionado al salario que iba a ganar, este se marchó por un café y ya no les contestó las llamadas, así que la directiva se movió rápido para hacerse con Jesús Ruiz.



Debido a esto, de nueva cuenta el ex Ajaccio de Francia y Málaga de España ha sido vinculado una vez más con un equipo de la Liga MX, recordando que anteriormente ya había sonado para unirse al Toluca, Mazatlán y León.

Guillermo Ochoa no firmó con Burgos de la 2ª de 🇪🇸.



Se reunió con los directivos, pidió cambiar una cláusula en el contrato, aparentemente salió por un café y no volvió más, ni respondió las llamadas del club.



Por ende, firmaron a Jesús Ruiz, portero de 28 años.

Fue este mismo martes cuando FOX Sports Radio confirmó que el veterano arquero está en negociaciones con Querétaro, urgido de actividad si quiere estar en la lista final de la selección mexicana para la Copa del Mundo, aun cuando su prioridad era mantenerse en el Viejo Continente.



“Guillermo Ochoa está en negociaciones con los Gallos Blancos del Querétaro, están analizando y buscando la manera de que el portero sea su refuerzo para lo que resta del actual torneo y el siguiente semestre, que es previo al Mundial 2026”, confirmó el periodista Gustavo Mendoza.

¡REGRESARÍA A LA LIGA MX!



Con información de @GusMenFox, Guillermo Ochoa tiene pláticas con Gallos Blancos, principal opción para mantenerse activo.

“Sería un contrato especial el que están buscando hacerle. Ochoa fue ofrecido a los Gallos que ahora son propiedad del grupo estadounidense y son quienes están analizando la situación para ver si contratan a Guillermo. Se acerca su regreso al fútbol mexicano”, añadió el narrador.



No obstante, de acuerdo con el conductor, también hay otra opción dentro de la liga azteca para el hasta hace poco jugador del AVS de Portugal, el cual lo descartó para jugar los Playoffs para evitar el descenso, mas no se reveló cuál es.

GUILLERMO OCHOA ESTÁ EN NEGOCIACIONES CON QUERÉTARO
@GusMenFox da información de última hora sobre la posibilidad de que el portero juegue en la Liga MX, aunque no es la única oferta en México

“Dice el entorno de Memo Ochoa que hay otra oferta del fútbol mexicano, que no sólo con los Gallos Blancos. Ojo, las condiciones de su contrato son muy diferentes. Ya no hay contrataciones en las ligas élite, los contratos millonarios de Ochoa ya no lo son, la prioridad para él es jugar donde pueda para aspirar a ese sexto Mundial”, culminó.



Se debe recordar que desde este semestre, Gallos Blancos dejó de ser parte de Grupo Caliente para pasar a ser de Innovatio Capital, encabezado por el empresario estadounidense Marc Spiegel, quien espera generar un gran proyecto para mantener la franquicia dentro de la Liga MX.