Haaland da la cara tras la derrota del Mancheser City: "Pido disculpas a todos, esto es vergonzoso"

El Manchester City sufrió una sorpresiva derrota por 3-1 ante el Bodø/Glimt este martes 20 de enero, en partido correspondiente a la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Pep Guardiola, que había cerrado 2025 con una racha de ocho victorias consecutivas, apenas suma dos triunfos en los siete encuentros disputados en lo que va de 2026. Los Citizens atraviesan una clara crisis de resultados y, por ahora, no aparecen respuestas que expliquen su evidente caída de rendimiento.

Tras la derrota ante el conjunto noruego, Erling Haaland, una de las principales figuras del Manchester City, dio la cara ante los medios y asumió su responsabilidad por el complicado momento que atraviesa el equipo inglés.

No tengo las respuestas. Asumo toda la responsabilidad por no haber podido marcar Erling Haaland

El delantero noruego atraviesa una racha inusual de sequía goleadora en este inicio de 2026. Su último gol fue el 7 de enero de 2026 contra el Brighton en la Premier League, y fue de penalti. Lleva cuatro partidos al hilo sin hacerse presente en el marcador.

FBL-EUR-C1-BODOE GLIMT-MAN CITY | FREDRIK VARFJELL/GettyImages

Haaland pide disculpas a la afición del Manchester City tras derrota ante el Bodø

El ariete del Manchester City, actualmente en la carrera por la Bota de Oro, no se escondió tras la debacle. El noruego pidió perdón a la afición por el decepcionante arranque de año y por la derrota ante el Bodø, un equipo cuya plantilla vale 23 veces menos que la de los Citizens.

Solo pido disculpas a todo el mundo; a cada uno de los seguidores del Man City, a cada aficionado que viajó hasta Bodø, porque, al final, esto es vergonzoso Haaland

Thank you for your support on a difficult night in Bodø.



Safe trip home, Blues 🩵 pic.twitter.com/sMjWvtV79o — Manchester City (@ManCity) January 20, 2026

El Manchester City retomará la competición este sábado 24 de enero frente al Wolverhampton Wanderers. El encuentro, correspondiente a la jornada 23 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Posteriormente, el miércoles 28, el conjunto 'citizen' recibirá al Galatasaray para cerrar la octava jornada de la fase de liga de la Champions League.