Haaland firma el 2-1 del Manchester City ante el Arsenal que puede definir la Premier League

El duelo entre el Manchester City y el Arsenal en la jornada 33 de la Premier League se está jugando como una verdadera final. Los Citizens abrieron el marcador al minuto 16 con un gol de Rayan Cherki, pero los Gunners consiguieron el empate dos minutos después tras un error garrafal de Gianluigi Donarumma y la viveza de Kai Havertz.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Mikel Arteta tuvo dos ocasiones claras de gol, pero el Manchester City supo dar el golpe preciso y consiguió el 2-1 en el minuto 65.

Nico O'Reilly metió un servicio dentro del área buscando a Rodri. El mediocampista español no alcanzó a conectar el esférico, pero este llegó a los pies de Erling Haaland, quien definió de primera intención para vencer al guardameta David Raya.

De esta manera, Haaland firmó su vigésimo tercer gol esta temporada en la Premier League en 31 partidos disputados.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENAL | DARREN STAPLES/GettyImages

En total, el delantero noruego suma 30 participaciones de gol en la liga inglesa en el presente curso: 23 goles y siete asistencias.

La carrera por la Premier League se cierra

En caso de que este resultado se mantenga, el Arsenal se mantendría como líder de la Premier League con 70 puntos, mientras que el Manchester City llegaría a 67 unidades, pero con un partido pendiente por disputar.

En este escenario, la carrera por la Premier League se cerraría de manera dramática a falta de cinco jornadas.