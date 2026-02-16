Haaland sigue fuera por lesión y el Manchester City espera su regreso

Erling Haaland, uno de los delanteros más letales de Europa, ha sorprendido al quedarse fuera de los últimos encuentros del Manchester City. Con un inicio de 2026 menos brillante de lo esperado, el noruego acumulaba 41 goles en 41 partidos entre club y selección, pero su ausencia ante el Salford City en la FA Cup llamó la atención de todos.

Pep Guardiola ha sido cauto al explicar la situación, describiendo la lesión como “pequeñas molestias” que surgieron durante el partido ante el Fulham, donde Haaland tuvo que salir en la segunda mitad. Acostumbrado a jugar todos los partidos de los campeones de la Premier League, sigue siendo el jugador con más minutos de la plantilla esta temporada: 2.912 repartidos en 34 partidos.

Erling Haaland, Manchester City v Fulham - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

¿Qué lesión tiene exactamente?

Guardiola evitó dar detalles médicos precisos, pero admitió que Haaland no está al 100% y que el problema no es grave según los doctores del club. La intensidad del calendario, sumando la Premier League, la Champions League y copas domésticas, hace que estas pequeñas molestias sean habituales en un jugador tan exigido.

El noruego, conocido por su fuerza física y capacidad de recuperación, podría estar experimentando un simple cansancio muscular, aunque su importancia para los objetivos del City hace que su ausencia genere preocupación.

WE ARE MANCHESTER CITY! 🩵 pic.twitter.com/jLxn5zfbi2 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 8, 2026

Posibles fechas de regreso

El Manchester City tiene un calendario clave por delante. Tras asegurar su lugar en los octavos de final de la Champions League sin depender de sí mismo, el equipo tendrá una semana para preparar el partido ante el Newcastle United y, posteriormente, el viaje a Elland Road contra el Leeds United, club con el que Haaland tiene vínculo familiar y afectivo.

Guardiola confirmó que evaluarán la evolución del delantero antes de decidir su regreso, evitando riesgos que puedan comprometer su participación en los partidos decisivos de liga y Champions. Mientras tanto, Haaland observa desde la banca, esperando recuperar su plena forma y seguir siendo la referencia goleadora que sostiene al City en la pelea por todos los títulos.

