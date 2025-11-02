Habrá Juego 3 en la Primera Ronda entre Inter Miami y Nashville

Después de dos derrotas consecutivas del Nashville SC frente al Inter Miami (2-5 en el Decision Day y 3-1 en el Juego 1) finalmente pudieron vencerlos y con ello forzaron al Juego 3 de la Primera Ronda de Playoffs de la Major League Soccer.

Con una victoria 2-1 en el Geodis Park con anotaciones de Sam Surridge y Josh Bauer el conjunto de Tennessee (por las garzas descontó Lionel Messi) sigue con vida y viajarán a Fort Lauderdale el siguiente fin de semana para definir invitado a la próxima ronda.

El ganador de la serie al mejor de 3 el próximo sábado 8 de noviembre a las 08:00 horas (EE. UU.), 10:00 horas (México), 16:00 horas (España) desde el Chase Stadium avanzará a las semifinales de la Conferencia Esta para medirse al ganador de la serie entre FC Cincinnati y Columbus Crew.

NASHVILLE’S NIGHT.@NashvilleSC win at home to send the series to a Game Three! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/sgq4wllitL — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

El golazo de Lionel Messi

NOT. OVER. YET.



Messi strikes to pull one back! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/o6vAOEvBAj — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

A pesar de que no fue suficiente para empatar el partido e ir a la tanda de penaltis, el astro argentino, capitán y goleador del cuadro rosado marcó un golazo desde afuera del área sobre el final del partido.

El campeón del mundo aprovechó una de las pocas ocasiones que le permitieron para pensar su próximo movimiento, enganchó en el vértice derecho y sacudió un potente zurdazo que sacudió la portería del portero rival.

A final de cuenta, la serie se alargó a un tercer juego y el vencedor del siguiente partido en casa del Inter avanzará a las semifinales de la Conferencia Este.

Con este gol, el ocho veces Balón de Oro llegó a tres goles en los playoffs para un total de 32 en lo que va de la campaña del campeonato norteamericano siendo Bota de Oro con 29 goles en la temporada regular.