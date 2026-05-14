La guía de Haití para el Mundial 2026: las ambiciones de toda una vida hechas realidad

Tras 52 años de ausencia, Haití volverá a disputar un Mundial, con la ilusión de poder darle a millones de fans un motivo para sonreir en medio de una situación sociopolítica por demás complicada.

La misión de los caribeños, una de las mayores sorpresas entre las 48 naciones, es darlo todo tras una ardua clasificación y competir sin miedo ante países de mucho más renombre como Brasil, Marruecos y Escocia.



Cada uno de los tres partidos representan una oportunidad para que los dirigidos por Sébastien Migné protagonicen alguno de los batacazos que dará el torneo.

FBL-FRIENDLY-HAI-ISL | GEOFF ROBINS/GettyImages

Con la gran mayoría de los jugadores en ligas del extranjero, entre los que se destaca el goleador Wilson, que milita en la Premier League, Les Grenadiers dejarán la piel en el verano norteamericano.

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 6V-2E-2D

Goles a favor / en contra: 20 / 13

Máximo goleador: Duckens Nazon (6)

Máximo asistidor: Danley Jean Jacques (3)

Nadie esperaba que Haití saliese victorioso de la tercera, y última, instancia de clasificación de las Eliminatorias de la CONCACAF. En el grupo también estaban Honduras y Costa Rica, dos naciones habituadas a llegar a la Copa del Mundio.

Haití se encontraba en la tercera posición del grupo C y parecía que no tenía posibilidades de clasificar, pero respondió bajo presión al vencer a Costa Rica, cuartofinalista en 2014, como visitante, antes de derrotar con facilidad a Nicaragua.

Haiti v Iceland - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages

Esas dos victorias consecutivas le aseguraron el primer puesto y el ticket a su primera Copa del Mundo desde 1974.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO ESCOCIA 13/6 Gillette Stadium BRASIL 19/6 Lincoln Financial Field MARRUECOS 24/6 Mercedes-Benz Stadium

Entrenador: Sébastien Migné

Haiti v Iceland - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages

Experiencia en Mundiales: fue asistente del entrenador de Camerún en 2022.

Tiempo a cargo del equipo: dos años

Si bien será la primera vez de Migné al frente de una selección en un Mundial, cierto es que ya cuenta con experiencia en estos torneos, ya que fue la mano derecha de Rigobert Song, con Camerún, en Catar 2022.



En aquel entonces, los africanos superaron a Brasil en el debut. Será un recuerdo que Migné intentará tener fresco cuando debuten en esta Copa del Mundo, frente a Escocia.



Más allá de todo, su status de "ídolo nacional" no corre peligro, pase lo que pase.



Además, Migné ya tiene experiencia el frente de selecciones débiles como República Democrática del Congo, Kenia y Guinea Ecuatorial.

¿Cómo juega Haití?

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: contra ataque

Fortalezas: líderes experimentados.

Debilidades: talento limitado, errores en áreas preocupantes y poco roce contra rivales fuera de la CONCACAF.

SOCCER: JUN 20 CONCACAF Gold Cup Group B - Haiti v Nicaragua | Icon Sportswire/GettyImages

La clave del "éxito" de Haití radicará en la posibilidad de mantener una formación compacta que limite la capacidad de los oponentes para moverse con comodidad en el último tercio del campo, especialmente en las zonas centrales. Contar con con defensores físicamente imponentes y muy capaces en el juego aéreo será fundamental para conseguirlo.

Los caribeños generan la mayor parte de sus chances de gol explotando el espacio mediante contraataques verticales a alta velocidad, llegando a menudo a zonas peligrosas con tres toques o menos.

Los jugadores a seguir

Factor X: haber podido convencer a Jean‐Ricner Bellegarde de que represente a Haití por encima de Francia fue un momento clave en el rumbo de los caribeños a la Copa del Mundo.



El jugador de Wolverhampton Wanders no solo es la mente creativa del equipo sino que en sus espaldas recae toda la esperanza de una nación.

Haiti v Iceland - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages

Estrella revelación: Josué Casimir fue convocado por primera vez a la selección en octubre de 2025. El jugador del Auxerre francés, nacido en Guadaulpe, es fundamental en el sector derecho de la cancha.



Contribuyó con la asistencia del gol que le dio a Haití la clasificación al Mundial. Ni más ni menos.

La equipación que usará el conjunto haitiano

Equipación de Haití para la Copa del Mundo | Saet

La parte inferior derecha del torso rinde homenaje a los luchadores por la libertad de la Batalla de Vertières, donde las tropas indígenas derrotaron al ejército francés de Napoleón en su camino hacia la independencia de Haití en 1803.



El lema de Haití, «L’union fait la force» (La unión hace la fuerza), está escrito en letras pequeñas por toda la parte frontal del diseño, un detalle que solo se aprecia de cerca. Siluetas de montañas y dos palmeras adornan la parte posterior de la camiseta, otro símbolo nacional.

Posible alineación titular

Posible XI de Haiti | FootballUser

Haití recibió con los brazos abiertos la noticia de que Wilson Isidor, delantero del Sunderland, eligió representar a Les Grenadierds a nivel internacional. Su llegada elevó automáticamente el nivel del ataque y podría formar una sólida dupla con el máximo goleador histórico, Duckens Nazon.

Haiti v Iceland - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages

La estrella de la Premier League, Jean-Ricner Bellegarde, formará un doble pivot junto a Leverton Pierre. Los veloces extremos Ruben Providence y Josué Casimir le imprimirán una fuerza extra al ataque transicional de Haití.

Salvo alguna inoportuna lesión, los titulares habituales Duke Lacroix, Hannes Delcroix, Ricardo Adé y Carlens Arcus completan la defensa, protegiendo al legendario portero Johny Placide, de 38 años, que se retirará tras tras la Copa del Mundo.

Estado de forma actual

Ningun de los dos partidos de Haití en 2026 terminó en victoria. Perdieron por 1 a 0 ante Túnez y luego empataron en 1 con Islandia.

Haiti v Iceland - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages





Estos encuentros significaron la primera vez de los caribeños enfrentando naciones de África y/o Euroa por primera vez en una década, lo que demuestra la falta de roce internacional ante rivales que están fuera de la CONCACAF.

¿Qué podemos esperar de los aficionados haitianos?

FBL-CONCACAF-GOLDCUP-NCA-HAI | COOPER NEILL/GettyImages

Tras la clasificación a la Copa del Mundo, se pudieron ver en Puerto Príncipe, la capital, escenas de alegría pura, espontánea y eufórica que personifican a la perfección a la afición haitiana.



Tambores y trompetas son los instrumentos predilectos, marcando el ritmo de una fiesta caribeña que puede prolongarse hasta altas horas de la noche.

Lamentablemente, no es probable que veamos esto en Norteamérica este verano. Un conflicto sociopolítico en curso ha provocado que Estados Unidos haya suspendido las visas para los ciudadanos haitianos.

Lo que el país espera

No quedan dudas de que Les Grenadiers jugarán sin presión este verano. Pase lo que pase, será todo ganancia.



El orgullo por su selección es total y cada partido funcionará como una excusa para dejar de lado durante 90 minutos la difícil realidad que atraviesa esta nación asolada por el conflicto.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: ninguna nación de CONCACAF. Hacen falta nuevos desafíos

La estadística que los define: no jugaron ninguno de los partidos de Eliminatorias en suelo haitiano, lo cual demuestra la capacidad de resilencia de esta selección

Si las cosas van mal: la falta de talento y profundidad en la plantilla serán los motivos.

¿Qué dirá todo el mundo si Haití queda eliminado pronto? Gracias por participar, esperamos verlos pronto.