Hamburgo vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

La Bundesliga visita el histórico Volksparkstadion este sábado para un duelo con sabor a clásico añejo. El Hamburgo SV, que lucha por mantenerse alejado de la zona de descenso (14º), recibe al todopoderoso Bayern Múnich.

El equipo de Vincent Kompany llega con la sangre en el ojo. Tras sufrir su primera derrota de la temporada en liga ante el Augsburgo la semana pasada, los bávaros vieron cortada su racha de invencibles.

Por su parte, el Hamburgo de Merlin Polzin atraviesa una sequía preocupante: no ha ganado en sus últimos cinco partidos y viene de un empate sin goles en el derbi ante el St. Pauli, mostrando graves problemas para generar peligro.

¿A qué hora se juega el Hamburgo SV vs Bayern Múnich?

Ciudad : Hamburgo, Alemania

: Hamburgo, Alemania Estadio : Volksparkstadion

: Volksparkstadion Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 11:30 EE.UU (Este), 10:30 CDMX, 17:30 España

: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 CDMX, 17:30 España Competición: Jornada 20 - Bundesliga

Volksparkstadion, estadio del Hamburgo de Alemania | picture alliance/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Hamburgo SV: 0 victorias

Empate: 0

Bayern Múnich: 5 victorias

Dato destacado: El Bayern ha ganado los últimos enfrentamientos con marcadores abultados, incluyendo un 5-0 en la primera vuelta de esta temporada (septiembre 2025) y un histórico 8-0 en 2017.

Últimos 5 partidos

Hamburgo SV Bayern Múnich St. Pauli 0-0 Hamburgo (23/01/26) PSV 1-2 Bayern (28/01/26) [UCL] Hamburgo 0-0 Mönchengladbach (17/01/26) Bayern 1-2 Augsburgo (24/01/26) Friburgo 2-1 Hamburgo (10/01/26) Bayern 2-0 Union St. Gilloise (21/01/26) [UCL] Hamburgo 1-1 Frankfurt (20/12/25) RB Leipzig 1-5 Bayern (17/01/26) Hoffenheim 4-1 Hamburgo (13/12/25) Colonia 1-3 Bayern (14/01/26)

¿Cómo ver el Hamburgo SV vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports, Sky+ España DAZN

PSV v Bayern Munchen - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Últimas noticias del Hamburgo SV

El cuadro hanseático vive con el agua al cuello, ubicándose solo tres puntos por encima de la zona de promoción. La falta de gol es alarmante: no han marcado en sus últimos dos partidos y no generaron casi nada ante St. Pauli.

Para colmo, su referente ofensivo Yussuf Poulsen está descartado hasta marzo por una lesión de tobillo. El técnico Polzin deberá improvisar en ataque, probablemente alineando al cedido Fábio Vieira junto a Ransford Königsdörffer y Damion Downs para intentar la heroica.

Posible alineación del Hamburgo (4-4-2/4-2-3-1): Daniel Fernandes; Capaldo, Mario Vušković, Jordan Torunarigha, Miro Muheim; Bakery Jatta, Albert Sambi Lokonga, Nicolai Remberg, Fábio Vieira; Ransford Königsdörffer, Damion Downs.

Karlsruher SC v Hamburger SV - Second Bundesliga | DeFodi Images/GettyImages

Últimas noticias del Bayern Múnich

El gigante bávaro sigue líder cómodo con 50 puntos, pero la derrota ante Augsburgo fue un toque de atención. Kompany no quiere sorpresas y saldrá con todo.

En cuanto a bajas, Konrad Laimer sigue fuera por problemas en la pantorrilla. Se espera que Joshua Kimmich y Leon Goretzka comanden el medio campo. En defensa, Hiroki Ito y el joven Tom Bischof apuntan a los laterales. Arriba, el insaciable Harry Kane buscará seguir aumentando su cuenta goleadora, acompañado por la velocidad de Michael Olise y Luis Díaz.

Posible alineación del Bayern (4-2-3-1): Manuel Neuer; Tom Bischof, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Hiroki Ito; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Lennart Karl (o Musiala), Luis Díaz; Harry Kane.

Pronóstico SI Fútbol

El Hamburgo ha mostrado cierta resiliencia en casa recientemente, pero enfrentarse a un Bayern "picado" tras perder su invicto es el peor escenario posible. La diferencia de pegada es abismal (Bayern lleva 72 goles a favor por 17 del Hamburgo). Se espera que los visitantes dominen y ganen con comodidad.

Hamburgo SV 0-4 Bayern Múnich