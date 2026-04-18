''Han pasado 22 años sin ganar la Premier League. En ese aspecto, no podemos competir'', Guardiola sobre el Arsenal

La Premier League tendrá una jornada delirante el próximo domingo 19 de abril, cuando el Manchester City reciba la visita del Arsenal para el partido correspondiente a la fecha número 33 por el campeonato inglés. En caso de que los dirigidos por Pep Guardiola resulten ganadores, quedarán a tan solo tres puntos del líder londinense.

Tomando en consideración que el Manchester City aún tiene un partido pendiente, dicho resultado podria dar vuelta al liderato de la competencia, dejando a los del Arsenal con una impotencia indescriptible, ya que alcanzaron a tener una ventaja de puntos que parecía imposible de remontar.

Previo a este compromiso, el director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló acerca del Arsenal, dirigido por su ex asistente, Mikel Arteta, diciendo, entre otras cosas, que disfruta mucho verlos jugar, porque aprende de ellos.

FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITY | GLYN KIRK/GettyImages

Seis partidos es mucho, nuestro calendario es terrible, diría yo. Everton fuera, Bournemouth fuera, Aston Villa el último partido en casa, Burnley, Crystal Palace y Brentford. Si jugamos como en la segunda parte contra el Arsenal en Wembley y ellos juegan como en su segunda parte durante 95 minutos, vamos a ganar. Bueno, tal vez no, porque el fútbol es impredecible. Pero estaremos más cerca. Eso es lo que queremos. Me encanta verlos (Arsenal). Aprendo mucho en muchas, muchas cosas. Y la gente, lo que quiere es ganar. Han pasado 22 años sin ganar la Premier League. En ese aspecto, no podemos competir. Tienen algo que los hace únicos Pep Guardiola

Cuando Guardiola habla sobre los más de 20 años que el Arsenal tiene sin ganar la Premier League y dice que eso es algo con lo que ellos no pueden competir, no está siendo despectivo. Al contrario. Entiende que, en el fútbol, la urgencia por ganar y dar vueltas olímpicas tienden a darle un valor agregado a los equipos. Ya lo vivió el Macnehster City en 2012, y en la UEFA Champions League, ya con Pep en el banquillo.

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