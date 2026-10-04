“Han sido errores muy groseros que regalan tres goles al rival”: Márquez tras la caída de México vs Estados Unidos

El proceso de Rafael Márquez al frente de México no está siendo lo esperado, ya que lleva tres compromisos sin poder lograr una victoria. Ante Colombia apenas rescató el empate 1-1, después igualó 1-1 frente a Perú y finalmente, este sábado se llevó un estrepitoso 3-0 por parte de los Estados Unidos.

¡HABLÓ RAFA! 🗣️



Estas fueron las palabras de Rafael Márquez tras caer 3-0 ante Estados Unidos. 🇺🇸🇲🇽



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A pesar de que El Káiser echó mano de lo mejor que tenía a su mano, eso no evitó que fueron ampliamente dominados por los locales. Para colmo, cuando se pensaba que El Tricolor podía sacar un resultado positivo, Mateo Chávez fue expulsado por abofetear a Sebastian Berhalter.



Ya en conferencia de prensa, El Príncipe de Cataluña tomó la derrota como un aprendizaje de proceso, aunque reconoció que los errores fueron detonantes para el resultado, ya que el arquero Raúl Rangel tuvo dos fallas en los primeros dos tantos, mientras Diego Campillo se vio muy verde en el tercero al dejarse superar por la velocidad de Malik Tillman.



“En el fútbol se gana, se empata y se pierde. Hay que estar siempre preparados para esto, y lo más importante es saber cómo nos sobreponemos en esto, hacer autocrítica de qué fue lo que hicimos bien, qué hicimos mal, y seguir trabajando. Esto es un proceso y confío en que podamos mantener un nivel como el que mantuvimos hasta el minuto 28 antes de su gol. Hay cosas buenas que rescatar, pero, obviamente, con la preocupación de hacer autocrítica, de saber qué sucedió, de reponernos lo más rápido posible, porque tenemos otro partido en pocos días”, explicó el cinco veces mundialista.

🗣️ "PRÁCTICAMENTE LES REGALAMOS LOS TRES GOLES"



Las palabras de Rafa Márquez después de la dura derrota ante Estados Unidos pic.twitter.com/YgPKWniNMz — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 4, 2026

“Los primeros minutos estuvimos casi en cancha del rival, donde tuvimos buena posición, tuvimos un par de llegadas. Ellos, prácticamente, la del gol y una conducción por ahí de uno de sus jugadores. Estamos sin esa sensación de que nos generaran peligro. Sin embargo, tuvimos, mantuvimos la posesión. Sí, nos falta un poco de más claridad para el frente, para el último tercio, generar más jugadas. Con eso me quedó. Lo otro, han sido errores muy groseros que al final les regalas casi estos tres goles”, añadió el formado en Atlas.



Sobre Santi Giménez, quien tuvo dos fallas claras frente al arco, Rafa salió en su defensa y compartió: “Santi, yo creo que sí le hace falta tener más minutos obviamente para estar en la mejor forma. Sin embargo, creo que aquí lo que queríamos también es eso, darle minutos para que él también se fuera tanto poniendo en forma por una molestia que venía teniendo, no pudo participar en los dos primeros partidos así que bueno, confiamos en él y que ojalá pueda tener más oportunidad para que pueda, quizás, mejorar su ritmo de juego”.