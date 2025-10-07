Harry Kane dio una pista sobre su futuro en el Bayern Múnich

Harry Kane generó un excelente impacto en el Bayern Múnich, acoplándose de manera perfecta al armado del club teutón y logrando romper su maleficio personal de falta de trofeos, aunque tuvo que esperar una temporada más de lo pensado para lograrlo.

El artillero está más que cómodo en Baviera y en declaraciones recientes se refirió a su renovación con el Bayern: "Definitivamente lo veo. Hace un par de semanas dije que aún no he hablado de eso con el Bayern, pero yo estaría dispuesto a tener una conversación honesta. Obviamente, depende de cómo vaya esta temporada y de lo que logremos. Ahora mismo estamos en un momento fantástico y no pienso en nada más".

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Maja Hitij/GettyImages

Además, sorprendió con una frase sobre un eventual regreso a la Premier League inglesa: "En cuanto a la Premier League, no lo sé. Si me hubieran preguntado cuando me fui al Bayern, habría dicho que volvería sin dudarlo. Ahora que llevo un par de años aquí, probablemente diría que ha bajado un poco mi deseo, pero no diría que no volvería nunca. Lo que he aprendido en mi carrera es que las oportunidades y los momentos se dan y las cosas se dan. Volviendo a mi primer partido con el Bayern, ahora mismo estoy totalmente comprometido con este club".

Kane es el máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra y, a pesar de las buenas campañas que realizó, no logró levantar un trofeo con los Tres Leones, quedándose en las puertas en las últimas dos ediciones de la Eurocopa, donde cayó en la final contra Italia y España respectivamente.

Sin dudas, será una de las grandes figuras que tendrá la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde intentará guiar a los ingleses a la tan ansiada segunda estrella.