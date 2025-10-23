Harry Kane elige a sus cuatro delanteros retirados favoritos de todos los tiempos

Harry Kane nombró a Ronaldo Nazário, Raúl, Wayne Rooney y Teddy Sheringham como los cuatro mejores delanteros retirados.

Kane es uno de los goleadores más prolíficos de su generación y, posiblemente, infravalorado. Recientemente superó el récord establecido por Lionel Messi, convirtiéndose en el jugador que más rápido registró 20 participaciones en goles en una sola temporada.

En una entrevista reciente con GOAL, le pidieron a Kane que nombrara a sus cuatro mejores delanteros centro retirados. Una advertencia clave que lo obligó a evitar jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo.

"El brasileño Ronaldo... Wayne Rooney... Raúl... Teddy Sheringham", dijo Kane, proporcionando además más contexto sobre cada jugador.

Kane atribuye a Sheringham gran influencia en su carrera

“Lo vi al crecer y era un futbolista muy inteligente. Tuvo una carrera increíble y sentí que observé mucho y de quien aprendí mucho cuando era más joven”, dijo Kane sobre Sheringham.

Sheringham es una leyenda del Tottenham, al igual que Kane. Es el decimotercer máximo goleador de la historia de la Premier League con 146 goles. La mayoría de los grandes trofeos de Sheringham llegaron durante su etapa con el Manchester United, ganador del triplete en 1998-99, una tendencia similar a la de Kane. Sin embargo, claramente atribuye gran parte de su crecimiento como jugador a Sheringham.

Otro jugador al que Kane atribuye mucho el mérito es a Raúl, la leyenda del Real Madrid: “Me encantó ver a Raúl crecer en el Real Madrid. Jugador inteligente, gran rematador”. También calificó a Rooney como “uno de los mejores delanteros de la historia”.

Comparación de Harry Kane con sus cuatro delanteros favoritos

Jugador Goles Harry Kane 476 Raúl 429 Ronaldo Nazario 385 Wayne Rooney 366 Teddy Sheringham 317

*Estadísticas según Transfermarkt al 22 de octubre de 2025. Las estadísticas excluyen los goles en categorías inferiores.

En cuanto a la prolífica habilidad de Kane, ha superado en goles a los cuatro jugadores que mencionó. Los trofeos, un argumento constante en contra de la por lo demás estelar carrera de Kane, se inclinan fuertemente hacia los otros cuatro, pero no hay duda de la capacidad del jugador del Bayern Múnich para marcar.

Y solo tiene 32 años. Aún le queda tiempo en su carrera para perseguir grandes títulos, pero también existe la posibilidad de que regrese a la Premier League en el futuro.

Kane registró 213 goles en la máxima categoría inglesa durante su etapa con los Spurs. Durante mucho tiempo se consideró que eclipsaría el récord de 260 goles de Alan Shearer, pero su fichaje por el Bayern frenó esa aspiración.

¿Podría regresar en el futuro? Quizás, pero Kane parece centrado primero en conseguir más títulos en Alemania.

